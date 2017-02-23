Вероника КРАШЕНИННИКОВА: женщине-президенту РФ поможет интуиция и чуткость

В "Справедливой России" рассказали, что рассматривают вариант выдвижения на выборы президента в 2018 году кандидата-женщины. Претенденты уже есть: вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова и первый заместитель главы думского комитета по культуре актриса Елена Драпеко.

Эсеры полагают, что это позитивно скажется на имидже партии и поднимет явку на выборах.

В Кремле уже прокомментировали информацию о женщине-кандидате. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "Конституция РФ четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты: на женщин и мужчин никакого разделения нет".

О том, какая женщина могла бы возглавить Россию, "Правде.Ру" рассказала Вероника Крашенинникова, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации.

Как относитесь к идее женщины-президента РФ?

В первую очередь, кандидатура человека, идущего на президентский пост, должна определяться его профессиональными компетенциями, а не тем, женщина это или мужчина. Но в России были женщины, которые прекрасно правили. Мы помним наших цариц и, конечно же, Екатерину II, которая выдвинула Россию за долгие годы своего правления на ведущие позиции в Европе. Так что у России, безусловно, очень позитивный опыт в этом отношении.

Что касается сегодняшнего дня, я уверена, что в России много очень достойных женщин, и мне самой посчастливилось быть знакомой с некоторыми из них. Несколько постов в правительстве, в законодательных органах у нас занимают прекрасные люди, женщины, и Валентина Ивановна Матвиенко прежде всего. Я бы сказала, что это тот человек, который из нас, женщин, ближе всего подходит на пост президента.

Какой должна быть женщина-президент нашей страны?

Главные качества — политическая мудрость, политические знания и политический опыт. Конечно же, чрезвычайно сложная работа. И компетенции для нее накапливаются именно с возрастом. Править Россией, такой сложной страной, не может человек слишком молодой - будь то женщина или мужчина.

Что касается особых женских качеств, которые помогают быть президентом, опять же, здесь главное — профессиональные компетенции. Считается, что у женщин в большей степени развита интуиция и политическая чуткость. Может быть, это и играет некоторую роль.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!