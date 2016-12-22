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Источник Правда.Ру

ВЦИОМ назвал трех самых популярных политиков РФ

Политика

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину вырос с начала декабря с 57,2% до 61,3%, в тройку наиболее популярных политиков входят также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Дмитрий Медведев.

ВЦИОМ назвал трех самых популярных политиков РФ
Фото: АР

Как сообщает ТАСС, 85,8% респондентов сказали, что одобряют деятельность президента России (в начале месяца этот показатель составлял 85,4%), Лаврову доверяют 14,4% (12% в начале декабря), Медведеву — 13,7% (13,3% в начале декабря).

61,1% россиян одобряют деятельность главы правительства, в начале месяца таковых было 59,8%, деятельность правительства в целом одобряют 60,9% граждан (61,2% в начале декабря).

По данным ВЦИОМ, 11,5% респондентов заявили о доверии министру обороны Сергею Шойгу, 9,6% — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4,9% — главе КПРФ Геннадию Зюганову, 1,9% — руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову. Оппозиционеру Алексею Навальному, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента, доверяют 0,4%, в начале декабря — 0,2%.

Кроме того, первые строчки в рейтинге недоверия граждан занимают Жириновский (21,7%), Зюганов (10%) и Медведев (8,8%). О недоверии Путину заявили 2% респондентов.

Также, согласно данным социологов, рейтинг "Единой России" вырос с начала декабря с 45% до 48%, "Справедливая Россия" потеряла за это время около 3 процентных пунктов. Выяснилось, что 48% россиян готовы были бы проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Рейтинг партии ЛДПР за две недели понизился — с 13,1% до 12%, рейтинг КПРФ — с 8,8% до 8,2%. Сильнее всего упал рейтинг справороссов — с 7,8% до 4,9%.

В опросе принимали участие 1600 человек, исследование проводилось в 130 населенных пунктах 46 регионов России.

Напомним, ранее "Левада-центр" обнародовал ошибочные данные, которые свидетельствовали о том, что у трети россиян отношение к президенту ухудшилось. Извинение от организации за подписью директора Льва Гудкова размещено на их сайте.

"Произошла техническая ошибка, она вызвана тем, что в самой анкете позитивные варианты ответов ("улучшилось") и негативные варианты ответов ("ухудшилось") периодически меняют свое положение. Это делается для того, чтобы иметь возможность учитывать позиционный эффект первых мест в структуре "подсказок" (как правило, небольшая часть респондентов чаще отмечает те варианты, которые находятся вверху шкалы возможных ответов). В данном случае на эту перестановку вариантов ответов не обратили внимание", — сообщили в организации.

Отметим, президент России Владимир Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. "И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", — отмечает издание.

Победу Путину политологи приписывали заранее. Эксперты говорят, что популярность Путина за рубежом объясняется культом силы. Несмотря на критику глав западных государств, рейтинг Владимира Путина в США растет. Согласно проведенному The Economist опросу, всего лишь 27% республиканцев негативно относятся к российскому лидеру. Два года назад этот показатель составлял 66%.

Результаты опроса YouGov и The Economist показывают, что всего 27% зарегистрированных республиканцев негативно относятся к российскому президенту. При этом два года назад этот показатель составлял 66%. При этом в ходе опроса 85% республиканцев назвали Путина сильным лидером, в то время как всего 18% респондентов сказали то же самое о президенте США Бараке Обаме.

Журналисты FT отмечают, что этот сдвиг в восприятии пришелся на период, когда отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне со времен "холодной войны". Примечательно, что, по словам некоторых сторонников Трампа, это противостояние вызвало у них еще больше симпатии к Путину.

Ранее в ходе опроса социологического института Forsa выяснилось, что многие сторонники оппозиционных немецких партий "Альтернатива для Германии" и "Левые" доверяют Владимиру Путину больше, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По мнению всемирно известной Financial Times, "президент России Владимир Путин является примером по-настоящему сильного лидера" — и это "отражение глобального тренда".

Французское агентство AFP включило президента России Владимира Путина в тройку наиболее влиятельных политиков, кроме того Foreign Policy снова включил Путина в рейтинг "глобальных мыслителей" планеты.

Американский политолог Дуглас Шон заявил, что "в некотором смысле победитель президентских выборов 2016 года уже ясен — это Владимир Путин".

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