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Источник Правда.Ру

Путин рассказал, на что потрачены средства от продажи активов ЮКОСа

Политика

Президент России Владимир Путин во вторник принимает участие в итоговом "Форуме действий" Общероссийского народного фронта, который проходит в Москве.

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Общаясь с участниками мероприятия, глава государства прокомментировал вопрос о реализации программы переселения из аварийного жилья.

"Что касается программы расселения аварийного жилья. Хочу напомнить, что речь идет о расселении именно аварийного жилья. И думаю, что те, кто выехал из аварийного жилья, никогда не скажут, что эта программа имеет какой-то дискредитационный элемент", — сказал Путин.

"Напомню, как она создавалась. Деньги в соответствующий фонд по расселению аварийного жилья были направлены изначально, по-моему, в объеме 200 миллиардов, что-то около этого, после реализации активов компании ЮКОС. После того, как компания ЮКОС была продана, реализована, возникло несколько проектов на основе этих денег: постройка мостов, которые строили еще в советское время, начиная с 80-х годов, и они не были достроены, были брошены, мосты через крупнейшие наши реки, и расселение аварийного жилья. Вот туда были направлены деньги. И еще частично на создание компании "Роснано", — сказал глава государства.

В ходе дискуссии президент также предложил законодательно закрепить общественную экспертизу в деятельности органов власти.

"Общественная экспертиза при оценке качества действующим законом не предусмотрена. Но это не значит совсем, что общественные организации, в том числе и прежде всего Общероссийский народный фронт, не должны принимать участие в этой работе", — сказал Путин.

Президент призвал активистов Народного фронта уделять этому вопросу необходимое внимание. "Давайте практически просто позанимаемся более плотно этой работой, а в зависимости от того, как она будет идти, посмотрим, и если недостаточно того, что есть в нормативной базе, можно внести соответствующие изменения и в закон и предусмотреть эту общественную экспертизу", — цитирует главу государства РИА Новости.

При этом, подчеркнул президент, даже отсутствие в законе предварительной общественной экспертизы не мешает общественным организациям и ОНФ этим заниматься и давать свою оценку.

"Нужно своевременно и в полном объеме информировать граждан, общественность о том, что органами власти делается по этому направлению. Это все должно быть в интернете, в средствах массовой информации, все должно быть доступно и проверяемо. Будем добиваться этого. Полностью вас поддерживаю", — сказал Владимир Путин.

Президент также заявил, что рассчитывает на совместную с ОНФ работу в сфере экологии.

"Немаловажное место всегда занимала такая тема, как тема экологии. А следующий год у нас — год экологии, и я очень рассчитываю на то, что мы с вами вместе поработаем по этому направлению. Очень важная тема, потому что ничего не стоит, казалось бы, так дешево для людей или некомпетентных, или недобросовестных, и не приносит такую огромную отдачу для тех же людей, если эксплуатировать экологию — как правило, во вред гражданам, которые проживают на тех или других территориях", — сказал Владимир Путин.

Проще всего, по его словам, "взять за бесценок нечто такое, что представляет интерес для многих людей, проживающих в определенном микрорайоне, городе или поселке, и эксплуатировать эту территорию, получая сверхприбыль, имея в виду уже развитую инфраструктуру рядом".

Глава государства также подчеркнул, что считает необходимым добиваться внесения городских лесов в государственный кадастр и в категорию городских парков, чтобы сохранить их.

Владимир Путин поддержал идею ОНФ ввести ответственность за намеренное искажение данных о состоянии лесов, приводящих к ненужным санитарным вырубкам.

"Нужно предусмотреть ответственность за недобросовестное исполнение своих обязанностей так называемыми лесопатологами или за целенаправленное искажение реальных данных. Это точно совершенно нужно продумать и такую ответственность ввести", — сказал президент.

В ходе "Форума действий" был также поднят вопрос о доступности услуг для инвалидов. Глава благотворительного фонда поддержки инвалидов "Равные среди равных" Юлии Камал предложила отражать доступность таких услуг в методиках независимой оценки качества, разработанных федеральными ведомствами.

"В этой части полностью с вами согласен. В эти методики такие показатели должны быть внесены", — сказал Путин. Он добавил, что после таких встреч следует определенная реакция в виде поручений президента правительству, министерствам, ведомствам, "и здесь это тоже будет сделано".

Ранее "Правда.Ру", сообщала, что 22 ноября в Москве проходит "Форум действий" ОНФ. В мероприятии принимают участие более тысячи человек: активисты ОНФ, эксперты, руководители рабочих групп Народного фронта, руководители федеральных органов власти.

На форуме планируется подвести итоги работы за три года. В 2016 году ОНФ провел три форума в регионах. Первый "Форум действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, второй форум прошел в Йошкар-Оле в апреле, третий межрегиональный форум прошел в октябре в Ялте.

Темы ОНФ Форум действий
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