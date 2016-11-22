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Источник Правда.Ру

Путин: ОНФ стал массовым движением

Политика

Президент России Владимир Путин принимает участие в работе "Форума действий" Общероссийского народного фронта, который проходит в российской столице.

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Обращаясь к его участникам, глава государства отметил, что в работу ОНФ включились десятки тысяч человек по всей стране, а само движение приобрело массовый характер.

Первоначально, сказал президент, это была работа по контролю за исполнением майских указов 2012 года.

"Но затем ваша работа становится все шире и шире, активнее, и это очень правильно, очень верно. Опросы ВЦИОМа показывают, что люди настроены именно на такую вашу деятельность. Это говорит о доверии, которая у людей возникает", — сказал Владимир Путин.

В результате работы активистов ОНФ были скорректированы различные программы, и финансовые расходы государства разных уровней на 227 миллиардов рублей.

"Это очень серьезная цифра, даже для бюджета всей страны. Поэтому ваша работа отражается даже в таких конкретных крупных суммах", — подчеркнул глава государства.

Представители ОНФ провели серьезную работу, связанную с качеством дорожных работ, отметил также президент. Немаловажное место занимает тема экологии, добавил он. "Я очень рассчитываю, что мы с вами вместе поработаем над этим направлением", — сказал глава государства.

Президент также призвал к строгому контролю за приватизацией государственных объектов."Нужно, безусловно, продолжить контроль и самое пристальное внимание (уделять) мероприятиям подобного рода (по приватизации гособъектов)", — цитирует президента ТАСС.

Путин предположил, что "если покопаться, то, наверное, найдем злоупотребления", совершенные в прошлые годы.

Ранее "Правда.Ру", сообщала, что 22 ноября в Москве проходит "Форум действий" ОНФ. В мероприятии принимают участие более тысячи человек: активисты ОНФ, эксперты, руководители рабочих групп Народного фронта, руководители федеральных органов власти. На форуме планируется подвести итоги работы за три года.

В 2016 году ОНФ провел три форума в регионах. Первый "Форум действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, второй форум прошел в Йошкар-Оле в апреле, третий межрегиональный форум прошел в октябре в Ялте.

Темы ОНФ майские указы Форум действий
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