Участники "Форума действий" утвердили перестановки в руководстве ОНФ

В российской столице 22 ноября проходит итоговый "Форум действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Фото: onf.ru

Одним из новшеств стало закрепление в уставе ОНФ принципа ротации руководящих кадров. "В соответствии с ним были сокращены сроки полномочий выборных руководящих органов: Центрального штаба Народного фронта — с пяти до трех лет, региональных штабов — с пяти до двух лет", — говорится в итоговом материале съезда.

По решению съезда были прекращены полномочия 12 членов центрального штаба ОНФ, новыми избраны 15 человек.

Среди них — руководители проектов движения: координатор центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" Николай Николаев, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов, член регионального штаба ОНФ в Москве, детский хирург Дмитрий Морозов, эксперт ЦШ ОНФ, член фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Леонид Левин.

Членами центрального штаба стали и представители регионов: эксперт рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Светлана Калинина (Брянская область), член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Дмитрий Сазонов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Также в составе штаба появились "новички" — руководитель проекта "За честные закупки" Анастасия Муталенко, директор общеобразовательный школы Йошкар-Олы Александр Кузнецов, координатор волонтерского корпуса 70-летия Победы Севастополя Елизавета Цокур.

В "Форуме действий" принимают участие более тысячи человек: активисты ОНФ, эксперты, руководители рабочих групп Народного фронта, руководители федеральных органов власти. На форуме планируется подвести итоги работы за три года.

Работа проходит на пяти тематических площадках: "Честная и эффективная экономика", "Социальная справедливость", "Качество повседневной жизни", "Образование и культура", "Общество и власть", а также в формате известных проектов ОНФ "За честные закупки" и "Экология и защита леса".

Затем состоится пленарное заседание. Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин.

На открытии "Форума действий" выступили сопредседатели центрального штаба ОНФ Александр Бречалов и Ольга Тимофеева.

"Мы подведем предварительные итоги трех лет нашей работы. Главный актив — это наши люди, народные эксперты. Сегодня у нас будут участвовать более тысячи человек", — отметил Бречалов.

Он подчеркнул, что ключевое направление деятельности ОНФ — независимый мониторинг исполнения указов президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

В свою очередь, Ольга Тимофеева подчеркнула, что ОНФ действительно сложился как движение, ведь за три года "фронт" заставил "власть слышать людей".

"Мы кропотливо изучаем каждый из них, общаемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вместе выработать грамотные, эффективные решения, в дальнейшем проконтролировать их исполнение. "Форум действий" — это одна из важнейших площадок, по итогам работы которых всегда выносятся конкретные предложения и поручения", — сказала она.

Депутаты, представляющие Общероссийский народный фронт, внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие "региональное средство массовой информации", что позволит исключить злоупотребления при предоставлении государственной поддержки таким СМИ, сказала член центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

"Приоритетной для государства является сейчас поддержка именно региональных СМИ, производящих собственный контент и делающих акцент в своей работе на информации местного значения. Мы рассчитываем, что внесенный законопроект справится с этой задачей и сделает господдержку более адресной", — сказала Костенко.

Она уточнила, что сегодня необходимо четко разделить СМИ по территориальному принципу "для того, чтобы субсидии из федерального и региональных бюджетов получали ровно те, для кого они и были предусмотрены", сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает относить средство массовой информации к региональному, если его продукция направлена на потребителей в одном субъекте РФ, а доля изданий собственного производства составляет не менее 50 процентов от общего объема выпускаемой СМИ продукции.

В свою очередь, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев подвел итоги работы активистов Народного фронта по мониторингу качества российских дорог. Для этого были проведены многочисленные выездные проверки в регионах страны.

Результатом инспекций стал внесенный в Госдуму законопроект о гарантиях качества дорог, говорится в сообщении на официальном сайте ОНФ. Проект поправок в закон о контрактной системе в сфере госзакупок устанавливает обязанность для заказчика фиксировать в договорах гарантийные сроки при строительстве автодорог.

В 2016 году ОНФ провел три форума в регионах. Первый "Форум действий. Регионы" состоялся в январе в Ставрополе, второй форум прошел в Йошкар-Оле в апреле, третий межрегиональный форум прошел в октябре в Ялте.