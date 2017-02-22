Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, как Владимир Путин проведет День защитника Отечества. На этот день у главы государства запланировано сразу сразу несколько мероприятий.
Президент возложит венки к Могиле Неизвестного солдата, встретится с военными, участниками морского похода в Сирию, а также с руководителями делегаций Военных спортивных игр. Кроме того, Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ и посетит традиционный концерт.
Говоря о военных, с которыми пообщается завтра президент, его пресс-секретарь уточнил, что они "ходили в морской поход к берегам Сирии". "Они непосредственно завтра награждаться не будут, но, безусловно, министерство обороны представляет традиционно отличившихся к государственным наградам. Это обычная практика", - также сказал он, когда один из журналистов поинтересовался, будет ли 23 февраля глава государства награждать этих военнослужащих.
В октябре 2016 года корабельная ударная группа вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря и с 8 ноября выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов.
Как сообщала "Правда.Ру", 9 февраля на рейде Североморска торжественно встретили экипажи авианосца "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", вернувшихся из Сирии.
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