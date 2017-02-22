Президент России подписал указ о бессрочной приватизации жилья

Федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ подписал сегодня Владимир Путин. Таким образом, благодаря внесенным изменениям в законодательство, бесплатная приватизация жилья для российских граждан стала бессрочной.

Фото: kremlin. ru

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года. Продлить ее до 2020 года предполагалось для крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот.

Как сообщала "Правда.Ру", 10 февраля Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья для всех граждан страны. Из закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ убрали положение, которое устанавливает окончание срока бесплатной приватизации: 1 марта 2017 года.

Решение о бессрочной всеобщей приватизации — это консолидированная позиция президента РФ Владимира Путина, правительства и всех думских фракций, подчеркнул ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что является сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации.

"На самом деле, президент был с самого начала сторонником именно такого решения кабинета министров. И он до руководства кабинета доводил эту свою точку зрения, и фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место", — сказал Песков.

Подробнее о бессрочной приватизации жилья читайте в рубрике "Общество".

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