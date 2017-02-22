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Источник Правда.Ру

СМИ: депутата Рады поймали на шантаже дочери советника Трампа

Политика

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что хакеры группы Anonymous слили в Сеть скандальную переписку Сергея Лещенко с дочерью советника Трампа. Источники утверждают, что со стороны депутата наблюдался явный шантаж.

Лещенко и дочь советника Трампа
Источник фото: REX

"Мне нужно связаться с Полом и я должен поделиться одной важной информацией, которая касается его участия в украинском расследовании. У меня есть неопровержимые доказательства того, что он получал деньги. Если я не получу от вас никакого ответа, я передам их в ФБР и украинские органы, включая медиа. Скажите ему, что у него есть 24 часа прежде чем я опубликую всю информацию правоохранителям. Как только он свяжется со мной, я перешлю вам документы", — якобы написал Лещенко.

"Я думала, что это спам и не обратила внимания. Что мама об этом скажет?" — написала, опять же якобы, Джессика. — дочь Пола Манафорта.

Что интересно — адрес электронной почты автора письма —leshchenko@mail.ru принадлежит именно Сергею Лещенко, утверждает журналист Андрей Дзинзя.

Кстати, по мнению нардепа Ивана Винника, Лещенко фактически вмешивался во внутренние дела США. Он фальсифицировал определенные уголовные производства. Летом прошлого года Антикоррупционное бюро Украины опубликовало некий секретный журнал. В нем шла речь о том, что Пол Манафорт — экс-глава избирательного штаба Трампа — неофициально получил миллионы долларов от Партии регионов Виктора Януковича.

Именно скандал, поднятый на Украине, заставил Манафорта уйти в отставку с поста советника кандидата от республиканцев Дональда Трампа. И это произошло в самый разгар предвыборной кампании. По сообщению американских СМИ, Трамп еще припомнит Украине скандальные интриги вокруг Манафорта.

Кстати, в начале февраля дочь президента США Дональда Трампа Иванка отругала ключевого советника ее отца Келлиэнн Конуэй за то, что она втянула марку ее одежды в скандал, "связанный с этикой, и сказала ей никогда больше не упоминать название марки на телевидении". Дело в том, что Конуэй призвала американцев покупать вещи этой марки. Однако это могло вызвать конфликт интересов. Советник извинилась перед Дональдом Трампом за продвижение марки. Трамп извинения принял.

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