"Есть ли у Трампа кишки - и выдержит ли он бой с финансовой элитой?"

Американский миллиардер Джордж Сорос поставил полмиллиарда долларов на падение акций фирм, извлекающих выгоду из политики Дональда Трампа. По мнению бизнесмена, их ждет финансовый крах. "Правда.Ру" писала, что Сорос выступил против Дональда Трампа сразу же после его избрания президентом, назвав его "обманщиком, мошенником и показным диктатором".

Фото: АР

Наше издание обратилось к директору Института опережающих исследований имени Шифферса, профессору Британской школы социально-экономических исследований Юрию Громыко.

Есть ли предпосылки к такой ситуации, которую рисует Сорос?

Ситуация, которая сейчас развертывается в американской экономике, является достаточно противоречивой. Отмечу, что Джордж Сорос никогда не вкладывает и не ставит свои деньги, гадая на кофейной гуще. Это, в принципе, определенного типа сигналы. Он действительно очень жестко выступает против политики Трампа — вернее, в том ее уровне, который мне представляется наиболее интересным. Эти изменения можно назвать инфраструктурной революцией. Дело в том, что Трамп заявил, что последние 25 лет мосты, тоннели, дороги, как и новые технологии добычи нефти, не развивались, в них должны вкладываться огромные деньги. Здесь должно произойти преобразование.

Джордж Сорос представляет тот самый финансовый империализм, который формировался последние 25 лет. Преобразования Трампа, конечно, противостоят той финансовой машине, которая складывалась последние 25 лет. С этой точки зрения вопрос очень сложный: удастся ли Трампу осуществить ту инфраструктурную революцию, которая затевается? Она, кстати, связана с тем, что одна из ее задач -"открепить" стоимость нефти от стоимости горючего, фактически ликвидировать систему петродоллара, которая складывалась все это время. В частности, добыча сланцевой нефти и газа, добыча газа и нефти из трудноизвлекаемых слоев не является конечной целью, только промежуточной. Итоговый результат — это переход на водородные стандарты "синтез — газ", когда цены на нефть действительно резко и очень жестко упадут.

На мой взгляд, это направление представляет огромную важность и требует специального анализа. Именно этот факт должен беспокоить наших нефтедобытчиков и нефтелидеров. Если Трамп прав, и инфраструктурная революция пойдет по этому сценарию, нам нужно срочно переходить на технологии нефтехимии. Кроме того, их надо разрабатывать. Выиграет ли Джордж Сорос или нет, сказать трудно. Он просто дает сигнал определенным финансовым элитам и их противостоянию с Трампом. Сейчас возникает вопрос — если переводить его на английский манер: есть ли у Трампа кишки — и выдержит ли он бой с финансовой элитой?

Можно ожидать падения экономики Соединенных Штатов благодаря Соросу?

Конечно, это будут качели. Не исключены падения и взлеты. Идея возвращения рабочих мест в Америку — очень серьезное преобразование. Если в течение 10-15 лет Трамп победит, то Америка будет фактически доминировать в области создания инфраструктур любого типа. То есть, собственно, геопространственных инфраструктур. На новых принципах возможно строить железные дороги, мосты, тоннели, летать в космос — это огромная инфраструктурная революция! Хотя и в этом направлении ведутся огромные работы.

Выиграет Сорос или проиграет — важнее понять, удастся ли Трампу и промышленной элите США (включая нефтехимическую и нефтяную промышленность) начать осуществлять эту инфраструктурную революцию. Это очень сильно отличается от всех тех сказок, которые до этого рассказывали про постиндустриализм, цифровые платформы, роботов, которые все будут делать; про то, что люди будут изгоняться. Это совершенно другой масштаб преобразований, которые уже начинаются. И у этой инфраструктурной революции в США есть не менее крупные, чем Сорос, финансовые воротилы и свои авторы.

Этот процесс, на мой взгляд, наиболее важен, чем различного типа политические скандалы и всякого типа заявления. Все феномены поверхностные. Действительно ли начинается неоиндустриальная революция огромного масштаба, которая прежде всего должна будет затронуть инфраструктуру? Если да, то это означает: энергетика, транспорт, телекоммуникации будут связаны со всей космической сферой. Если здесь Штаты прорвутся, то через семь лет они станут действительно лидером, который технотронно будет определять геоинфраструктуру всего мира. Вот о чем, на мой взгляд, идет речь.

Но, естественно, старые финансовые воротилы, которые играли на долге США, на различных деривативах и финансовых заместителях, — они против этого. В принципе, уже их финансовая власть сложилась — несмотря на то, что она жутко неустойчивая. Она — против значительных групп в США, которые потеряли от глобализации. С кем, собственно, и начал диалог и привлек на свою сторону Трамп.

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