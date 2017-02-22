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Источник Правда.Ру

Женщина-президент в России: от "невозможно" до "никаких проблем"

Политика

За пост российского президента поборется женщина.  Удивить всех намерена партия "Справедливая Россия", где рассчитывают, что женщина-кандидат поспособствует положительному имиджу эсеров. Кроме того, справороссы полагают, что это поможет росту явки.

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Претенденты уже есть: вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова и первый заместитель главы думского комитета по культуре актриса Елена Драпеко. Но окончательное решение в партии пока не приняли. Не исключено, что вместо женщины будет выдвинут лидер эсеров Сергей Миронов.

В Кремле уже прокомментировали информацию о женщине-кандидате. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "Конституция РФ четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты: на женщин и мужчин никакого разделения нет". 

Если Запад женщинами-политиками на высшем посту в государстве не удивишь (вспомнить хотя бы канцлера Германии Ангелу Меркель и "железную леди" Маргарет Тетчер), то российского избирателя можно, уверены эксперты.

На тематические вопросы нам ответил эксперт Александр Нагорный, член Изборского клуба, политолог.

Как относитесь к идее? Какой должна быть женщина-президент такой гигантской, сложной - по экономике, населению, религии, и тому подобном - страны с самым большим арсеналом ядерного оружия? Кто бы это мог быть?

Вообще, это невозможно в России в условиях текущего цикла, потому что есть Владимир Путин. Так что это все игра.

Для России это было бы благо - или наоборот?

Все зависит от человека. Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен собирает 25%, но даже это не помогает ей быть фактором во французской политике. И здесь то же самое. А у нас, в принципе, один крупный политик-женщина: глава Совета федерации Валентина Матвиенко. 

Владимир Соловьев, телерадиоведущий, писатель, журналист:

- Я "за". Никакой проблемы, важен не пол человека, а насколько он профессионально готов, насколько этот кандидат будет устраивать избирателя. Проголосует избиратель за женщину? Прекрасно.

Когда-то был очень сильный кандидат, о котором многие говорили: очень серьезный политик. Ее жизнь трагически прервалась. Это Галина Старовойтова.

А в России жаловаться на недостаток выдающихся женщин-политиков странно. Так что мы в этом плане не сексистская страна. Екатерина Великая все-таки была великой. Хотя ее никто и не избирал - кроме мужа, да и то с оговорками.

Кого я вижу на этом посту? Кого народ изберет, того и увижу. Здесь даже придумывать не буду.

Это должна быть женщина-политик. Она должна быть государственным мужем, что звучит в русском языке странно; поэтому пусть она будет государственной женщиной. Но такой формулировки пока еще не существует. То есть нам надо, чтобы это был человек, который думает о народе, понимает, как реализовать замыслы, и умеет слушать своих советников - для того, чтобы опираясь на мнение профессионалов, реализовать задумки для улучшения жизни народа.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель партии "Великое Отечество":

Россия это страна, название которой - женского рода. Руководителями России в нашей истории, как известно, становились женщины - и были очень успешными.

Что же касается решения "Справедливой России" не выдвигать Сергея Миронова, а выдвинуть вместо него женскую кандидатуру - наверное, это хорошее решение. Хотя бы потому, что фотографии господина Миронова с белой ленточкой на лацкане пиджака очень сильно подпортили его репутацию. И, честно говоря, мне бы не хотелось видеть среди кандидатов на пост президента человека, который легко менял георгиевскую на белую ленточку. А когда ситуация поменялась, вновь надел георгиевскую, и продолжает изображать из себя патриота нашего государства. Это очень опасная тенденция. К чему она может привести, мы видим на примере другого большого "патриота" из другой партии, которая находится в Государственной думе. Я имею в виду бывшего депутата Дениса Вороненкова. Так что отсутствие Миронова в списке кандидатов на президентский пост - наверное, положительный момент.

Я надеюсь, что российские женщины на меня не обидятся, потому что на посту президента России я вижу мужчину, и этого мужчину зовут Владимиром Владимировичем Путиным.

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