Трамп выразил соболезнования из-за смерти Чуркина

Белый дом распространил заявление от президента США Дональда Трампа, в котором звучат слова соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Американский лидер отметил его роль в сотрудничестве с Вашингтоном по ключевым вопросам мировой безопасности. По его словам, Чуркин был "высококвалифицированным дипломатом". Также подчеркивается, что несмотря на то, что США иногда не соглашались с российскими партнерами, Чуркин сыграл важнейшую роль в сотрудничестве с США.

Напомним, что ранее свои соболезнования в связи с кончиной Чуркина принес госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Теффт, постпред США при ООН Никки Хейли и ее предшественница Саманта Пауэр также соболезнуют России.

И как же теперь быть украинцам и прозападным либералам, которые пляшут на костях? Так, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк уверен, что дипломат пытался убедить мир в том, что кремлевской агрессии нет. Он назвал Чуркина врагом Украины, манипулятором и лжецом. А постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко голосил, что не нужно преувеличивать роль Чуркина, которая не отличалась от позиции России. "В дипломатии есть такое правило: если несогласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", — отметил он.

Или еще одна выходка от Украины, которая взбудоражила мир, — вето на принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное внезапному уходу из жизни постоянного представителя России в этом органе Виталия Чуркина.

Представители разных стран выразили сочувствие и отдали дань уважения Виталию Чуркину. Но не украинские политики. Даже противница Чуркина, американка Саманта Пауэр, отметила, что он "делал все, чтобы сгладить противоречия между Россией и США".

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