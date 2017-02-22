За пост президента России поборется женщина?

Партия "Справедливая Россия" может выдвинуть женщину на выборы президента в 2018 году. Уже известны претендентки — вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова и первый замглавы думского комитета по культуре, актриса Елена Драпеко.

Фото: AP

Как рассказал источник в партии, женщина могла бы создать позитивный имидж эсерам на выборах: "Тем более если в администрации президента есть задача на увеличение явки, то нужен нестандартный кандидат. Я думаю, что такой вариант оценили бы все", передает "Газета.ру".

Однако точного решения у эсеров пока нет. На выборы может пойти как лидер партии Сергей Миронов, так и ряд других видных партийцев.

Напомним, что пока официально об участии в президентской гонке заявили только лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и "Яблока" Григорий Явлинский. Со своим кандидатом пока не определились в КПРФ.

К слову, как ранее сообщала "Правда.Ру", россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина, с каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов. Это показал опрос "Левада-Центра".

Каждый пятый респондент не хочет, чтобы Путин пошел на новый срок и возглавил РФ после 2018 года. К слову, в 2012 году таких было гораздо больше — 40 процентов.

Лишь четверть наших соотечественников верит в то, что до конца нынешнего президентского срока Владимира Путина в России появится кто-то, кто сможет прийти ему на смену.

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