Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Киев одной рукой воюет, другой торгует

Политика

Издания "Главком" и "Украина.Ру" обратили внимание на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Его данные гласят, что в прошлом году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на 169 миллионов долларов. В докладе SIPRI говорится, что крупнейший партнер России на Украине — это "Мотор-сич" бизнесмена Вячеслава Богуслаева — депутата Верховной рады от фракции "Воля народа". Также известно, что двигатели АИ-222 устанавливают на Як-130, пишут СМИ. Согласно исследованию, контракт "Мотор-сич" с заводом "Сокол" заключен на поставку 218 двигателей.

Киев одной рукой воюет, другой торгует
Фото: АР

"Правда. Ру" обратилась за комментарием к научному сотруднику Института экономики РАН, доктору экономических наук, экс-заведующему Центра институтов внешнеэкономической деятельности Владимиру Оболенскому.

Как вы можете объяснить появившуюся информацию? Получается, что Киев одной рукой воюет, другой торгует, и больше кричит невпопад…

Что это за цифра — 169 миллионов долларов? Что это? Как преподносят, какой же мы крупнейший покупатель? Ну не смешно даже. Если мы экспортируем вооружение и военную технику последние годы, то это цифры порядка 14-14,5 миллиарда, а тут такое: 169 миллионов. Это копейки. А то, что Россия стала покупать — значит, другие вообще не берут у Украины ничего. У нас, это известная вещь, были по линии оборонно-промышленного комплекса достаточно серьезные связи. Одна и другая сторона друг от друга зависели. Если сравнивать то, что было до украинского кризиса, так это не идет ни в какое сравнение. У нас, примерно, объем сотрудничества был в ту и в другую сторону: два миллиарда долларов. Даже от этих двух миллиардов эти 169 миллионов — что это? Пусть гордятся наши украинские братья тем, что они не потеряли этот рынок. Ничего другого сказать нельзя.

Украина кричит, что русская армия вошла в Донбасс, а сама продает России двигатели к боевым вертолетам?

Правильно, "Мотор-сич" до 40% обеспечивал нас двигателями — и на гражданских, и боевых самолетах и вертолетах. Видимо, остались какие-то остатки связей, которые и используют.

Кстати, журналисты украинского издания "Главком" обратились в СБУ. Ответ, как минимум, удивляет: в СБУ не видят ничего преступного в сотрудничестве украинской компании со "страной-агрессором".

Кроме того, сегодня Петр Порошенко выступил с инициативой об усилении санкционного режима в отношении РФ. По мнению главы украинского государства, это особенно актуально после подписания Владимиром Путиным указа о признании паспортов ДНР и ЛНР.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Киев обвинил Россию в "исчезновении" миллионов украинцев
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Французский клафути с вишней
Рецепты
Французский клафути с вишней
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Красота
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Газ
Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
Власть
Не время для митингов: почему в России не любят протесты
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
НЛО столкнулся с Солнцем
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Украина
Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер Лейла Мамедова Налоги: чем смешнее, тем печальнее Лейла Мамедова
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) The Hill: даже вечные санкции не заставят Россию отдать Крым
Alla Rolfes Пентагон: о расширении сотрудничества с Россией в Сирии речь не идет
Alla Rolfes Пентагон: о расширении сотрудничества с Россией в Сирии речь не идет
Alla Rolfes Пентагон: о расширении сотрудничества с Россией в Сирии речь не идет
Alla Rolfes Пентагон: о расширении сотрудничества с Россией в Сирии речь не идет
Ілля Архангелгородец Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
vkontakte_234228352 Либералы и националисты хотят залить Москву кровью
Андрей Петюшин Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Андрей Петюшин Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
vkontakte_234228352 Либералы и националисты хотят залить Москву кровью
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?