Киев одной рукой воюет, другой торгует

Издания "Главком" и "Украина.Ру" обратили внимание на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Его данные гласят, что в прошлом году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на 169 миллионов долларов. В докладе SIPRI говорится, что крупнейший партнер России на Украине — это "Мотор-сич" бизнесмена Вячеслава Богуслаева — депутата Верховной рады от фракции "Воля народа". Также известно, что двигатели АИ-222 устанавливают на Як-130, пишут СМИ. Согласно исследованию, контракт "Мотор-сич" с заводом "Сокол" заключен на поставку 218 двигателей.

Фото: АР

"Правда. Ру" обратилась за комментарием к научному сотруднику Института экономики РАН, доктору экономических наук, экс-заведующему Центра институтов внешнеэкономической деятельности Владимиру Оболенскому.

Как вы можете объяснить появившуюся информацию? Получается, что Киев одной рукой воюет, другой торгует, и больше кричит невпопад…

Что это за цифра — 169 миллионов долларов? Что это? Как преподносят, какой же мы крупнейший покупатель? Ну не смешно даже. Если мы экспортируем вооружение и военную технику последние годы, то это цифры порядка 14-14,5 миллиарда, а тут такое: 169 миллионов. Это копейки. А то, что Россия стала покупать — значит, другие вообще не берут у Украины ничего. У нас, это известная вещь, были по линии оборонно-промышленного комплекса достаточно серьезные связи. Одна и другая сторона друг от друга зависели. Если сравнивать то, что было до украинского кризиса, так это не идет ни в какое сравнение. У нас, примерно, объем сотрудничества был в ту и в другую сторону: два миллиарда долларов. Даже от этих двух миллиардов эти 169 миллионов — что это? Пусть гордятся наши украинские братья тем, что они не потеряли этот рынок. Ничего другого сказать нельзя.

Украина кричит, что русская армия вошла в Донбасс, а сама продает России двигатели к боевым вертолетам?

Правильно, "Мотор-сич" до 40% обеспечивал нас двигателями — и на гражданских, и боевых самолетах и вертолетах. Видимо, остались какие-то остатки связей, которые и используют.

Кстати, журналисты украинского издания "Главком" обратились в СБУ. Ответ, как минимум, удивляет: в СБУ не видят ничего преступного в сотрудничестве украинской компании со "страной-агрессором".

Кроме того, сегодня Петр Порошенко выступил с инициативой об усилении санкционного режима в отношении РФ. По мнению главы украинского государства, это особенно актуально после подписания Владимиром Путиным указа о признании паспортов ДНР и ЛНР.

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