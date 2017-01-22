Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Съезд "Единой России" избрал партийное руководство

Политика

Делегаты XVI съезда "Единой России" 22 января избрали партийное руководство. Председателем партии переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поблагодарил однопартийцев за доверие.

358527.jpeg
Фото: ER.ru

"26 мая 2012 года на съезде нашей партии по предложению основателя партии "Единая Россия" Владимира Путина председателем партии единогласно был избран Дмитрий Анатольевич Медведев. Прошедшие пять лет показали, что это решение было верным", - сказал глава Высшего совета партии Борис Грызлов перед внесением кандидатуры Медведева на пост председателя единороссов.

По уставу "Единой России", председатель партии избирается каждые пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов. 

В свою очередь, Борис Грызлов был переизбран на пост главы Высшего совета "Единой России" - это руководящий орган, который отвечает за стратегическое развитие партии.

На съезде также был обновлен состав Высшего совета. В общей сложности в него были избраны 90 человек. В Высший совет включены спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава РЖД Олег Белозеров, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Кроме того, в нынешний состав вошли главы регионов, где на выборах в Госдуму уровень поддержки партии превысил общефедеральный (54,2 процента). Одновременно его покинули губернаторы, в чьих регионах показатель поддержки "Единой России" оказался недостаточно высок, сообщает ТАСС.

В соответствии с этим принципом в состав Высшего совета вошли глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, Тамбовской - Александр Никитин. 

Сохранили места мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова.

Высший совет покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернаторы Астраханской и Мурманской областей Александр Жилкин и Марина Ковтун.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", XVI съезд "Единой России" начал работу 21 января в Москве.

В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ.

Из 728 делегатов съезда 450 - представители региональных отделений "Единой России", 278 - центральных органов партии.

Читайте также:

Путин назвал главный капитал "Единой России"

"Пора расстаться с иллюзиями насчет санкций": Главное из речи Медведева на съезде "Единой России"

На съезде "Единой России" обсудили выполнение социальных программ

Единороссы рассказали о первоочередных задачах на 2017 год

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Как отстоять права
Новый год России: Гайдаровский форум и преступность
Как отстоять права
Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Происшествия
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
США и Канада
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Ученые предскажут смерть от Эболы
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Дмитрий Нерсесов Иран становится большой проблемой Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова
Комментарии
Alex Ey Мексиканца признали инвалидом из-за слишком большого полового органа
nina schilova Единороссы рассказали о первоочередных задачах на 2017 год
Artyom Mitenyov В Кремле заявили, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо
professor paraiba В Кремле заявили, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо
Мохаммед Дж "Тотальная украинизация": В Раду внесли "законопроект о языке"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Владимир Козьмин На каждого россиянина приходится по 10 литров спирта в год
Syl Stall Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?