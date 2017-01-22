Съезд "Единой России" избрал партийное руководство

Делегаты XVI съезда "Единой России" 22 января избрали партийное руководство. Председателем партии переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поблагодарил однопартийцев за доверие.

Фото: ER.ru

"26 мая 2012 года на съезде нашей партии по предложению основателя партии "Единая Россия" Владимира Путина председателем партии единогласно был избран Дмитрий Анатольевич Медведев. Прошедшие пять лет показали, что это решение было верным", - сказал глава Высшего совета партии Борис Грызлов перед внесением кандидатуры Медведева на пост председателя единороссов.

По уставу "Единой России", председатель партии избирается каждые пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов.

В свою очередь, Борис Грызлов был переизбран на пост главы Высшего совета "Единой России" - это руководящий орган, который отвечает за стратегическое развитие партии.

На съезде также был обновлен состав Высшего совета. В общей сложности в него были избраны 90 человек. В Высший совет включены спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава РЖД Олег Белозеров, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Кроме того, в нынешний состав вошли главы регионов, где на выборах в Госдуму уровень поддержки партии превысил общефедеральный (54,2 процента). Одновременно его покинули губернаторы, в чьих регионах показатель поддержки "Единой России" оказался недостаточно высок, сообщает ТАСС.

В соответствии с этим принципом в состав Высшего совета вошли глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, Тамбовской - Александр Никитин.

Сохранили места мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Владимирской областей Андрей Воробьев и Светлана Орлова.

Высший совет покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернаторы Астраханской и Мурманской областей Александр Жилкин и Марина Ковтун.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", XVI съезд "Единой России" начал работу 21 января в Москве.

В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ.

Из 728 делегатов съезда 450 - представители региональных отделений "Единой России", 278 - центральных органов партии.