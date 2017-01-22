Путин назвал главный капитал "Единой России"

"Единую Россию" отличает высокий профессионализм и высокая ответственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XVI съезда "Единой России", которое зачитал на пленарном заседании лидер партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Президент отметил, что победив на выборах, "Единая Россия" проявила выдержку и уважение — те качества, которые и должна демонстрировать лидирующая политическая сила.

"Способность партии отвечать на запросы общества обусловило ее способность побеждать. Люди высказали партии доверие", — подчеркнул Владимир Путин в приветственном слове.

"Главный капитал "Единой России" — это доверие граждан, оно обеспечено большим трудом каждого из вас, умением слышать людей, знать их нужды и заботы, а также способностью убеждать, разъяснять задачи партии, соотносить их с запросами общества. Надо и дальше в полной мере использовать колоссальный потенциал партии, в том числе ее готовность решать самые сложные проблемы во всех сферах жизни", — подчеркнул президент.

Глава государства, обращаясь к участникам съезда, призвал сохранять кадровую преемственность в партии.

Как отметил Путин, "Единую Россию" отличает высокий профессионализм и ответственность за слова и дела, глубокое понимание государственных задач.

"Все это позволило "Единой России" победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года", — отметил глава государства в обращении к участникам съезда "Единой России".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", XVI съезд "Единой России" начал работу 21 января в Москве. В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений "Единой России", 278 — центральных органов партии.