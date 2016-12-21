В Кремле удивились "сенсации" про "красный телефон": Это обычное дело

Для контактов между лидерами России и США постоянно используется "горячая телефонная линия", заявил сегодня, 21 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По этой линии осуществляются все переговоры двух президента, сказал Песков. "Она постоянно использовалась и используется", - добавил представитель Кремля.

Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал появившуюся в западных СМИ "сенсацию" о том, что Барак Обама в октябре этого года впервые использовал "красный телефон" для связи с Москвой, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным тему хакерских атак, якобы осуществленных Кремлем.

При этом Дмитрий Песков подтвердил, что что президент США Барак Обама, общаясь с российским лидером Владимиром Путиным по закрытой линии связи, неоднократно упоминал тему кибератак.

Представитель Кремля рассказал, что президент США многократно касался "пресловутой темы" российских хакеров, но ни разу американская сторона не смогла предоставить доказательства. В связи с этим Москва считает обвинения Вашингтона голословными.

Кроме того, Песков опроверг информацию о том, что в связи с усложнением международной обстановки контакты по "красной линии" участились.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 20 декабря американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника рассказал "сенсационную новость" о том, что октябре администрация президента США Барака Обамы воспользовалась горячей линией между Москвой и Вашингтоном - так называемым красным телефоном, чтобы предупредить Россию о серьезных последствиях вмешательства в президентские выборы в США.

Телеканал отметил, что таким образом власти США решили подчеркнуть значимость предупреждения, сделанного Обамой ранее, в сентябре, во время саммита G20 в Китае. Однако на этот раз американский президент употребил слова "вооруженный конфликт", заявил источник.

"Международное право, включая законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве. Мы будем оценивать действия России, исходя из данных стандартов", - говорилось в послании, отправленном Обамой 31 октября.

В Белом доме факт экстренной связи президентов США и России по "красному телефону" подтвердили и заявили, что "угроза сработала".

Напомним, ранее американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, сообщил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу. Хотя официального подтверждения этому пока нет и в Белом доме ждут результатов проверки данных разведки, такая версия уже озвучена.

В цитадели демократии настаивают, что именно кибератаки и слив личной переписки Хилари Клинтон помогли Трампу победить в президентской гонке. При этом содержание вскрытой переписки не обсуждается никак. Более того, попытки главы ФБР привлечь госпожу Клинтон к ответу за некоторые вскрывшиеся в результате слива информации факты были расценены в правительстве США как "работа на руку Москве".

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напрямую обвинила российскую разведку во взломе почтовых серверов демократической партии. Кроме того, экс-госсекретарь США считает, что факты говорят о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Позже американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, сообщил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу. Фактов подтверждающих данные "источников в разведке", как и обычно, приведено не было.

А на днях громкое заявление сделали в Белом доме. За кибератаками на США в ходе президентской гонки мог стоять лично Владимир Путин - такое предположение 15 декабря "на посошок" выдвинула администрация президента. Правда, официально это подтвердить в Белом доме не могут, поэтому правительство будет ждать результатов проверки данных разведки, которые очень надеются получить до окончания срока пребывания в Овальном кабинете Барака Обамы. Но и тогда опубликовывать полностью их не станут "из соображений секретности".