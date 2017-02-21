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Источник Правда.Ру

Шойгу рассказал об альтернативе ядерному оружию

Политика

Роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Сергей Шойгу, архивное фото

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ударный потенциал высокоточного оружия России к 2021 году увеличится в четыре раза. По его словам, это позволит обеспечить безопасность РФ по всему периметру границ.

При этом развитие стратегических ядерных сил остается безусловным приоритетом, заявил Сергей Шойгу во время лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Ранее о том, что ядерное оружие может утратить сдерживающую роль, говорил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Разумеется, произойдет это не вдруг и не завтра.

"Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", - отмечал генерал.

В то же время, по его словам, "в ближнесрочной перспективе опора на ядерное сдерживание должна обеспечить необходимый запас времени и баланс сил и для создания новых систем и средств вооруженной борьбы".

Министр обороны также сказал, что "в обеспечении военной безопасности государства по-прежнему будут играть силы общего назначения, развитию которых мы уделяем самое пристальное внимание".

Шойгу напомнил, что к концу 2020 года в Сухопутных войсках будет не менее 70 процентов современного вооружения и техники. "В первую очередь это танки и боевые машины пехоты, созданные на базе платформ "Армата" и "Курганец", а также самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ", а в Военно-воздушные силы поступят самолёты нового поколения, что повысит боевые возможности нашей авиации в 1,5 раза", — сказал он.

В ходе своего выступления министр обороны отдельно остановился на проблеме "цветных революций". По его словам, российская группировка в Сирии прервала цепь подобных событий, тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке.

"Применение нашей группировки в Сирийской Арабской Республике позволило решить геополитическую задачу — прервать цепь "цветных революций", тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке", — подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства весьма критически отозвался о "цветных революциях" как таковых.

"Прокатившаяся волна "цветных революций" вызывала серьёзные изменения в мировой политике, в расстановке сил в мире и регионах. Югославия, Грузия, Ирак, Ливия, Украина, Сирия — вот неполный список государств, где был "апробирован"" сценарий "цветных революций", — цитирует министра РИА "Новости".

"На Западе они рассматриваются как способ распространения демократии, заключающийся в ненасильственном свержении "недемократических" режимов. Однако военный анализ событий, произошедших на Ближнем Востоке и в Северной Африке, позволяет утверждать обратное — фактор военной силы является неотъемлемым элементом "цветных революций", — подчеркнул глава Минобороны.

"Сначала военный потенциал коалиции стран, организующих свержение неугодного правительства, используется для открытого давления на него. Цель этого давления — не допустить использования силовых структур государства для восстановления законности и порядка. Затем, с развертыванием оппозицией военных действий против правительственных войск, иностранные государства осуществляют военную и экономическую помощь мятежникам", — отметил в ходе лекции Шойгу.

Министр обороны также прокомментировал недавнее заявление своего британского коллеги Майкла Фэллона, который сообщил о нежелании Запада, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

"Ну если продолжать "звериную" тему…Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — ответил министр на один из вопросов студентов.

В ноябре прошлого года на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу обращал внимание на необходимость дополнительных мер в связи с активностью НАТО.

"На западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО активно наращивают свой наступательный потенциал, открывая новые базы и развивая военную инфраструктуры. Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война", - сказал тогда российский министр обороны.

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