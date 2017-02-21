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Источник Правда.Ру

Российские вузы получат десять миллиардов рублей на развитие

Политика

Правительство России выделило университетам страны субсидии на сумму более десяти миллиардов рублей для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

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Фото: REX

Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства России.

Средства получит 21 российский вуз. "Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год", - отмечается в документе.

Вузы были разделены на три группы: представители первой получили по 849,2 млн рублей, второй - по 482,2 млн рублей, третьей - по 141,5 млн рублей.

Наибольшие субсидии были выделены Казанскому и Новосибирскому университетам, Санкт-Петербургскому университету информационных технологий, механики и оптики, МФТИ, МИФИ, МИСиС и ВШЭ.

"Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг", - говорится в сопроводительной справке к документу.

Как сообщала "Правда.Ру", на прошлой неделе в ряде информагентств прошла шумная новость о том, что правительство почти на треть сокращает финансирование ведущим вузам страны в течение ближайших трех лет.

Известие вызвало ажиотаж, поскольку нельзя экономить на святом - а "святыми" сферами в любом обществе являются здравоохранение и образование. Однако на поверку оказалось, что ситуация с сокращением далеко не столь критична, как ее обрисовали.

Прежде всего - заявленные сокращения не касаются фундаментальных образовательных бюджетных статей: финансирования бюджетных мест, зарплат преподавателям и стипендий студентам, - и вообще не затронут подавляющее большинство отечественных вузов.

"Отечественным вузам не только не сокращают финансирования, а, напротив, увеличили в этом году его объем на 500 миллиардов рублей и собираются увеличить в следующем, - отметил в интервью "Правде.Ру" ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров. - Госзадание доведено полностью, и стипендиальный фонд введен полностью. Более того, в нынешнем году обеспеченность бюджетными местами в российских вузах составляет 57 процентов, то есть на 100 абитуриентов приходится 57 бюджетных мест - это очень высокий показатель, едва ли не самый высокий за всю историю современной России".

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