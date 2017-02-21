Российские вузы получат десять миллиардов рублей на развитие

Правительство России выделило университетам страны субсидии на сумму более десяти миллиардов рублей для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Фото: REX

Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства России.

Средства получит 21 российский вуз. "Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год", - отмечается в документе.

Вузы были разделены на три группы: представители первой получили по 849,2 млн рублей, второй - по 482,2 млн рублей, третьей - по 141,5 млн рублей.

Наибольшие субсидии были выделены Казанскому и Новосибирскому университетам, Санкт-Петербургскому университету информационных технологий, механики и оптики, МФТИ, МИФИ, МИСиС и ВШЭ.

"Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг", - говорится в сопроводительной справке к документу.

Как сообщала "Правда.Ру", на прошлой неделе в ряде информагентств прошла шумная новость о том, что правительство почти на треть сокращает финансирование ведущим вузам страны в течение ближайших трех лет.

Известие вызвало ажиотаж, поскольку нельзя экономить на святом - а "святыми" сферами в любом обществе являются здравоохранение и образование. Однако на поверку оказалось, что ситуация с сокращением далеко не столь критична, как ее обрисовали.

Прежде всего - заявленные сокращения не касаются фундаментальных образовательных бюджетных статей: финансирования бюджетных мест, зарплат преподавателям и стипендий студентам, - и вообще не затронут подавляющее большинство отечественных вузов.

"Отечественным вузам не только не сокращают финансирования, а, напротив, увеличили в этом году его объем на 500 миллиардов рублей и собираются увеличить в следующем, - отметил в интервью "Правде.Ру" ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров. - Госзадание доведено полностью, и стипендиальный фонд введен полностью. Более того, в нынешнем году обеспеченность бюджетными местами в российских вузах составляет 57 процентов, то есть на 100 абитуриентов приходится 57 бюджетных мест - это очень высокий показатель, едва ли не самый высокий за всю историю современной России".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня