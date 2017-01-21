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Источник Правда.Ру

На съезде "Единой России" обсудили выполнение социальных программ

Политика

В "Единой России" считают одним из условий развития предпринимательства сокращение количества проверок, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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Фото: ER.ru

"Для развития предпринимательства нужно действовать в двух направлениях. Первое — это совершенствовать и развивать государственные институты поддержки предпринимательства, такие как Корпорация малого и среднего бизнеса, те программы, которые реализуются по линии министерства промышленности. И, конечно, улучшать институциональную среду для развития бизнеса, в первую очередь, уменьшать административное давление на бизнес, сокращать количество проверок, сокращать количество документаций, которые требуются для ведения бизнеса", — сказал Жуков, поводя итоги дискуссионной площадки "Экономика роста и благосостояния" в рамках съезда "Единой России".

По его словам, участники дискуссии пришли к выводу о необходимости "стремиться в перспективе к снижению общей налоговой и фискальной нагрузке", сообщает РИА Новости.

Кроме того, "нам необходимо дальнейшее совершенствование налогового администрирования, которое в итоге может дать очень серьёзный ресурс для снижения налоговой нагрузки", сказал первый вице-спикер Госдумы.

Депутат Госдумы Ольга Баталина в ходе работы площадки "Социальная политика" отметила серьезные обязательства в этой сфере, зафиксированные в программе партии.

"Часть из них нам удалось учесть при формировании бюджета на 2017 год. Это и полноценная индексация пенсий, социальных выплат и пособий в том объеме, в котором мы закладывали в программе — то есть на фактическую инфляцию по итогам 2016 года. Также в полном объеме заложили средства на технические средства реабилитации. Помимо этого внесли ко второму чтению, и эти средства есть, миллиард рублей на ремонт, строительство и реконструкцию новых учреждений социального обслуживания пожилых людей", — сказала Баталина.

В ходе работы дискуссионной площадки "Здоровое будущее" обсуждались не только вопросы, связанные непосредственно со здравоохранением, но и аспекты, касающиеся качества жизни и среды обитания россиян.

"Больше внимание уделялось улучшению первой медицинской помощи. Речь, в частности шла о том, что наблюдается нехватка машин "скорой помощи".Однако в прошлом году в регионы России поступило более 2000 автомобилей", — сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Что же касается кадрового обеспечения, то эту проблему в России успешно решает программа "Земский доктор", в рамках которой более 21 тысячи врачей работают в деревнях и селах страны.

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений "Единой России", 278 — центральных органов партии.

В первый день работы форума делегаты съезда обсудили вопросы экономики, образования, здравоохранения, аграрной промышленности и другие на семи тематических площадках съезда.

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