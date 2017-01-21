Единороссы готовы сделать налоговую систему России суперконкурентной

На съезде "Единой России", который проходит в субботу в российской столице, обсудили главные задачи при обсуждении настройки налоговой системы.

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По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, первая задача — определение реального уровня фискальной нагрузки на российский бизнес.

"Говоря о настройке налоговой системы, должна быть поставлена задача безусловного снижения фискальной нагрузки в долгосрочной перспективе", — сказал Макаров во время дискуссии на площадке "Экономика роста и благосостояния".

Вторая задача — борьба с теневым бизнесом. "В первую очередь, речь идет о создании ситуации, реализующей вывод бизнеса из тени, так как существующая сегодня официальная налоговая нагрузка на самом деле падает на тех, кто честно платит налоги и таким образом реально для них уровень нагрузки становится больше, чем та средняя цифра, которая выводится официальной статистикой. Борьба с теневым бизнесом — вторая важнейшая задача в плане настройки налоговой системы", — сказал Макаров.

Еще одной задачей является снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

"Передача администрирования страховых взносов налоговой службе позволяет не просто лучше администрировать налоги и уменьшить административную нагрузку на плательщиков в связи с уменьшением количества проверок, но и за счет повышения эффективности администрирования создает реальную возможность для снижения уровня фискальной нагрузки. Одновременное решение вопросов объединения базы налоговой и таможенной служб также является фактическим резервом для увеличения собираемости налогов. На следующей неделе мы внесем законопроект об объединении налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной политики в единый документ", — отметил глава думского комитета бюджету и налогам.

Андрей Макаров подчеркнул, что главная задача настройки российской налоговой системы — сделать ее суперконкурентной, то есть обеспечить серьезное преимущество для российских предприятий, для российской экономики, говорится в сообщении на сайте "Единой России".

В нынешнем году партия намерена реализовать два проекта в сфере культуры — "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе дискуссионной площадки "Умная сила и культурное лидерство".

Рассказывая о проекте "Местный дом культуры", она сообщила в 2017 году на него выделено из федерального бюджета 1,4 млрд рублей.

Депутат заметила, что эти небольшие деньги станут первыми шагами в программе ремонта сельских клубов.

"В сельских клубах идет работа, люди держаться за них. Где есть такая работа, мы просто обязаны повысить там материально-техническое оснащение, сделать там ремонт", — сказала Ольга Казакова.

Член президиума генсовета "Единой России", заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова рассказала о работе секции "Сбережение и приумножение народа: старшее поколение", которая прошла в рамках дискуссионной площади "Социальная политика".

Она отметила, что представители старшего поколения принимают самое активное участие во всех делах партии. В качестве примера она сообщила, что из 200 предложений, поступивших через общественные приемные в программный документ "Единой России", более 100 было подано представителями старшего поколения.

"У наших ветеранов есть активная позиция, желание идти вместе с партией. Они воспринимают "Единую Россию" как партию реальных дел. Нашим ответом на это доверие должны быть конкретные дела, а также контроль и мониторинг решения тех проблем, которые поднимают пенсионеры в общественных приемных партии", — сказала Карелова.

Она напомнила, что в предвыборный период высказывались пожелания осуществлять индексацию пенсий в полном соответствии с ранее принятым законом.

В связи с этим сенатор подчеркнула: "Каждый участник съезда и член партии должен знать и довести до наших избирателей, что в ходе работы над бюджетом и бюджетом Пенсионного фонда были предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств. В том числе для полной индексации пенсий и социальных выплат. Это одно из значимых мероприятий партии, зафиксированных в программном документе и выполненном ею".

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений "Единой России", 278 — центральных органов партии.

В первый день работы форума делегаты съезда обсудят вопросы экономики, образования, здравоохранения, аграрной промышленности и других на семи тематических площадках съезда.