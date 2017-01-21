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Источник Правда.Ру

Единороссы рассказали о первоочередных задачах на 2017 год

Политика

В 2017 году "Единая Россия" планирует провести мониторинг работы многофункциональных центров (МФЦ) на региональной уровне.

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Фото: ER.ru

Об этом в рамках работы дискуссионной площадки "Качество государства" на XVI съезде партии заявила председатель Центральной контрольной комиссии "Единой России", вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, проверено будет в том числе качество оказания услуг из рекомендованного правительством перечня, в том числе, выдача разрешений на строительство. Ирина Яровая сообщила, что единороссы также проведут опросы населения, дабы понять, насколько граждан устраивают услуг и работы многофункциональных центров.

По ее словам, в текущем году "Единая Россия" с помощью своих региональных отделений намерена усилить парламентский контроль за целевым использованием бюджетных средств на региональном уровне.

"Региональным отделениям "Единой России" следует обеспечить через законодательные собрания и через повышение роли региональных счетных палат контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Кроме того, прогноз социально-экономического развития должен стать ориентиром для предпринимательского сообщества и для гражданского общества", — заявила она.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин в ходе дискуссии на площадке "Быть хозяином в собственном доме" сообщил, что "Единая Россия" займется доработкой региональных законов о системе капремонта многоквартирных домов.

По словам Сидякина, обозначенная в программе партии правовая база, нацеленная на защиту интересов жильцов многоквартирных домов, и, в первую очередь, социально незащищенных категорий граждан, реализуется, говорится в сообщении на официальном сайте "Единой России".

"Предусмотрено предоставление компенсаций на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами. Также приняты законодательные нормы, защищающие от инфляции средства граждан, накапливаемые в целях проведения капитального ремонта. Деньги аккумулируются на специальных счетах и на них начисляются проценты, равные ставке по вкладам. При этом к самим банкам, где размещаются средства граждан, предусмотрены повышенные требования", — заявил Сидякин.

По его словам, "Единая Россия" будет способствовать развитию системы льготного кредитования капитального ремонта многоквартирных домов.

"Жильцы многоквартирного дома, которые выбрали специальный счет для накопления средств на капремонт, смогут получить кредит и провести отдельные виды работ по капремонту в ближайшее время, а не через 10-15 лет, когда на это будут накоплены средства на счете", — сказал Александр Сидякин.

"Единая Россия" также обеспечит контроль за реализацией программы про введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенным на эти цели. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в ходе работы дискуссионной площадки "Умная сила и культурное лидерство".

Он напомнил о программе строительства новых школ. "Уже в 2016 году по инициативе партии "Единая Россия" ее поправками в федеральный бюджет предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы, которая должна обеспечить всех наших учащихся возможностью учиться в одну смену", — отметил Никонов.

Он подчеркнул, что программа будет развивать дальше, чтобы решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным в течении ближайших десяти лет.

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений "Единой России", 278 — центральных органов партии.

В первый день работы форума делегаты съезда обсудят вопросы экономики, образования, здравоохранения, аграрной промышленности и других на семи тематических площадках съезда.

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