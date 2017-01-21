"Единая Россия" сформирует план действий на 2017 год

По итогам первого дня съезда "Единая Россия" сформирует план действий на этот год по реализации своей партийной программы и с учетом послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Фото: ER. ru

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений "Единой России", 278 — центральных органов партии.

В первый день работы форума делегаты съезда обсудят вопросы экономики, образования, здравоохранения, аграрной промышленности и др. на семи тематических площадках съезда.

По словам Александра Жукова, "по итогам работы этих площадок будут подготовлены тезисы и намечены пути действий в самое ближайшее время, прежде всего в 2017 году, по реализации программы партии с учетом того, что мы услышали в послании президента".

"Наши действия должны быть тесно увязаны с посланием президента", — добавил он.

Вице-спикер Госдумы не исключил в этой связи разработки новых законопроектов. Но главное, подчеркнул он, "будут намечены основные направления партии, в том числе и в Госдуме, естественно, по законопроектам, которые необходимо будет принять в 2017 году".

В свою очередь, заместитель секретаря "Единой России" Ольга Баталина сказала, что в ходе первого дня съезда партия наметит ключевые задачи на 2017 год, сообщает ТАСС.

"В нашей предвыборной программе есть безотлагательные пункты, которые требуют немедленной реализации, есть задачи, которые мы планируем начать в 2018 году. Каждая из них имеет свой срок реализации", — отметила Баталина. По итогам первого дня работы съезда будет сформирован пакет предложений по организации работы "Единой России", нацеленный на программу в 2017 году.

"Это станет основой работы и региональных, и местных отделений, нашей фракции в Госдуме и фракции в заксобраниях регионов", — сказала Ольга Баталина.