Президент поручил спецслужбам усилить меры безопасности в российских учреждениях за рубежом

Усилить меры безопасности и сотрудничество с зарубежными коллегами поручил российским спецслужбам президент Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

"Я прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников", - сказал Путин на концерте по случаю Дня работника органов госбезопасности.

Также президент попросил "по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств".

Кроме того, глава государства поручил органам госбезопасности РФ и Национальному антитеррористическому комитету "сохранять предельную собранность и мобилизованность".

По его словам, надо четко и грамотно действовать по всем направлениям антитеррористической деятельности, предотвращая террористические преступления и пресекая каналы финансирования терроризма.

Заявление главы государства прозвучало на фоне убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Говоря об этом преступлении, глава государства сказал, что оно "причиняет России особую боль".

"Вчера в Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления. Это причиняет нам, разумеется, особую боль", - заявил российский лидер.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", сообщает Haaretz.

Отмечается, что еще три человека были ранены. Преступник сделал по меньшей мере восемь выстрелов. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова. "Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", - сказал президент.

"Совершенное преступление - это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", - сказал Путин.

"Ответом на это может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - добавил российский президент.

Также стало известно о договоренности Путина и Эрдогана относительно того, что РФ направит в Турцию следственную группу для расследования убийства посла.