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Источник Правда.Ру

ОНФ назвал приоритеты в 2017 году

Политика

На заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) были названы приоритетные направления работы в следующем году. Среди них — экология, благоустройство дворов и качество дорог.

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Фото: onf.ru

По словам руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, акцент будет сделан именно на прикладном характере проектных работ.

"Через наши проекты, как федеральные, так и региональные, мы продолжаем решать наиболее чувствительные для граждан вопросы. У нас есть основные федеральные проекты, такие как "За честные закупки", "За права заёмщиков", "Народная экспертиза", но появляются и новые, в том числе и региональные. Важно, чтобы в их работу были вовлечены простые люди, активные и неравнодушные, поскольку эта деятельность направлена на улучшение условий, в которых мы все живем", — сказал он.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о проектах ОНФ в рамках предстоящего Года экологии.

Работа будет продолжена как по уже существующим проектам, так и по новым. В частности, одним из таких проектов станет "Интерактивная карта свалок" — геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон, стихийную свалку и принять непосредственное участие в их ликвидации."Мы также планируем запустить "Зеленый щит" — в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных пунктов", — сказала Тимофеева.

В ходе заседания был представлен проект "Комфортная городская среда". Он направлен на создание условий для активного участия жителей в обустройстве городских зон отдыха людей и придомовых территорий, говорится в сообщении на официальном сайте ОНФ.

"В ежегодном послании Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил запустить проект по обустройству внутригородских территорий и предложил активистам ОНФ включить в обсуждение и принятие решений жителей этих территорий. В рамках проекта "Комфортная городская среда" мы планируем разработать и реализовать целый ряд инструментов и мероприятий, в том числе создать единый онлайн-справочник и методические пособия по решению часто встречаемых у людей проблем, сформировать систему обучения граждан по выявлению типичных нарушений в сфере благоустройства, подготовить каталог лучших практик и многое другое. Самое главное — чтобы люди подключались к этому процессу, делились опытом и вместе с нами развивали городскую среду", — сказала член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В Народном фронте намерены развивать и уже действующие проекты. Об одном из них — "Убитые дороги" — рассказал член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, будут разработаны общедоступные механизмы, позволяющие голосовать за отбор дорог, которые по мнению жителей, автомобилистов в первую очередь нуждаются в ремонте.

"В частности, в наших планах — создание интерактивной карты очередности дорожных работ и ремонта опасных участков дорог, а также разработка мобильного приложения для сбора и систематизации данных о ненормативном состоянии дорожного полотна (ямы, люки, бордюры, системы водоотвода). Мы нацелены на повышение эффективности проведения дорожных работ, с учетом мнения граждан, а не маршрутов чиновников", — сказал депутат.

На заседании центрального штаба ОНФ были представлены как федеральные, так и региональные проекты, в которых получили развитие темы "строительных полуфабрикатов" (социальные объекты, которые были торжественно открыты, но так и не заработали), нового аварийного жилья (переселение людей из аварийного жилья в дома низкого качества), социальных стандартов (оценка качества социальных услуг), приобщения молодежи к историческому и культурному наследию страны и другие.

Темы Общероссийский народный фронт
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