Названо число думских мандатов региональных групп единороссов

Самое большие число депутатских мест получит 15 региональная группа федерального списка "Единой России". Это следует из информации о предварительном распределении мандатов, полученных единороссами на выборах в Госдуму 18 сентября.

Пятнадцатая группа объединяла Волгоградскую, Пензенскую, Саратовскую и Тамбовскую области. Ее возглавлял первый заместитель главы администрации президента РФ Вячеслав Володин. Эта группа получает десять мест.

Девять мест будут распределены между кандидатами из группы, в которую входили Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская и Томская области (шестая группа, ее возглавлял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев).

Столько же мест получит в Госдуме 13 региональная группа (Республика Татарстан, первым номером в списке был глава этого субъекта РФ Рустам Минниханов), сообщает ТАСС.

Восемь мандатов получит 16 группа (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область), список которой возглавлял глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

Столько же будет и у 25 группы федерального списка "Единой России" (Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области), первым номером в котором был губернатор Ростовской области Василий Голубев.