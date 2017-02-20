Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Крыму предложили Украине сдать в аренду Луну

Политика

План Украины по снятию антироссийских санкций взамен на аренду Крыма прокомментировал крымский вице-премьер Георгий Мурадов. По его словам, документ не стоит принимать всерьез.

359805.jpeg

"Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения", — цитирует Мурадова РИА "Новости". Он подчеркнул, что считает идею об аренде полуострова смешной.

Как сообщала "Правда.Ру", о плане "по нормализации отношений между Украиной и Россией" и "по снятию антироссийских санкций" написала NY Times. По данным газеты, план предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

В разработке документа участвовал украинский депутат Андрей Артеменко. Он якобы лично подготовил его для администрации президента США Дональда Трампа.

Информацию об аренде Крыма уже прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно. В Совфеде план назвали абсурдным и заявили, что с Москвой он не согласовывался.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что "у самого себя арендовать ничего не возможно".

Между тем эксперты говорят, что план вряд ли даже будет рассмотрен. Как рассказал "Правде.Ру" Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, документы со стороны поступают в профильные ведомства США регулярно. Но 99% этих документов никогда не реализуются.

"Что касается антироссийских санкций, то это искусственно придуманная история для того, чтобы создать и затем демонизировать некоего врага, по отношению к которому Запад должен вроде как сплотиться. Ну, он вроде как сплотился, но выяснилось, что никакого положительного эффекта это не дает. Собственно, из этой ситуации нужно выходить, и для этого им нужен такой документ. И я думаю, что это не единственный документ подобной тематики. Таких документов есть еще много", — отметил эксперт.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Трамп хочет вернуть Крым Украине?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как и чем мыть холодильник
поучительно
Как и чем мыть холодильник
Эликсир молодости для лица и для волос
Красота
Эликсир молодости для лица и для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Курдский вопрос: мина под миром на Ближнем Востоке
Партии
Ходорковский в предвкушении российской смуты
Спорт
Белый флаг в спорте — к рекордам?
Читательский топ
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Наука и техника
НЛО столкнулся с Солнцем
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует

За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

Доказано: жизнь после смерти существует
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Политика
Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Игорь Буккер Белый флаг в спорте — к рекордам? Игорь Буккер Юрий Носовский Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Google_117134838127260430792 Бориска - человек с Марса
Tamara Timchenko Роулинг призывают доказать "любовь к мигрантам" и поселить их дома
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мохаммед Дж ЭКСПЕРТ: "украинский план" с арендой Крыма никогда не будет реализован
Vadim D НЛО столкнулся с Солнцем
Юрий Котов Бродячие собаки продолжают убивать детей
bugbu mijio Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Бродячие собаки продолжают убивать детей
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?