В Крыму предложили Украине сдать в аренду Луну

План Украины по снятию антироссийских санкций взамен на аренду Крыма прокомментировал крымский вице-премьер Георгий Мурадов. По его словам, документ не стоит принимать всерьез.

"Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения", — цитирует Мурадова РИА "Новости". Он подчеркнул, что считает идею об аренде полуострова смешной.

Как сообщала "Правда.Ру", о плане "по нормализации отношений между Украиной и Россией" и "по снятию антироссийских санкций" написала NY Times. По данным газеты, план предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

В разработке документа участвовал украинский депутат Андрей Артеменко. Он якобы лично подготовил его для администрации президента США Дональда Трампа.

Информацию об аренде Крыма уже прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно. В Совфеде план назвали абсурдным и заявили, что с Москвой он не согласовывался.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что "у самого себя арендовать ничего не возможно".

Между тем эксперты говорят, что план вряд ли даже будет рассмотрен. Как рассказал "Правде.Ру" Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, документы со стороны поступают в профильные ведомства США регулярно. Но 99% этих документов никогда не реализуются.

"Что касается антироссийских санкций, то это искусственно придуманная история для того, чтобы создать и затем демонизировать некоего врага, по отношению к которому Запад должен вроде как сплотиться. Ну, он вроде как сплотился, но выяснилось, что никакого положительного эффекта это не дает. Собственно, из этой ситуации нужно выходить, и для этого им нужен такой документ. И я думаю, что это не единственный документ подобной тематики. Таких документов есть еще много", — отметил эксперт.

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