В Кремле рассказали, почему признали паспорта жителей Донбасса

В России объяснили признание паспортов жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ был продиктован исключительно гуманитарными соображениями.

"В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Он также отметил, что этот указ не противоречит нормам международного права. Напомним, ранее в посольстве США в Киеве заявили, что признание паспортов противоречит целям минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины и "вызывает тревогу".

"Этот указ никоим образом не идёт вразрез с международным правом и не ведёт к нарушениям международного права. Вы знаете, что это, собственно, де-юре выравнивание ситуации и того, что было де-факто, просто признание. Потому что по гуманитарным соображением это необходимо делать", — добавил Песков.

Между тем последние опросы показывают, что россияне уже не считают ЛНР и ДНР Украиной. 24% опрошенных считают, что нужно признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В исследовании сказано, что в конфликте Донецкой и Луганской народных республик с Киевом половина россиян предлагает оказать поддержку ДНР и ЛНР.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о признания паспортов граждан ЛНР и ДНР 18 февраля. Как рассказал "Правде.Ру" эксперт Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов эта мера направлена на облегчение жизни граждан самопровозглашенных республик: люди в последнее время не могут получить ни одного документа от украинских структур.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!