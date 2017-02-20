Путин не встретится с Лукашенко в Сочи

Пришло официальное сообщение из Кремля: встреча российского главы Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи не запланирована в ближайшие дни.

"Насколько нам известно, Александр Григорьевич находится в Сочи, это частная поездка… графики глав государств — они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится… по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Белоруссия", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Отметим, что ранее в Сочи не раз проводились встречи белорусского и российского руководства. При этом скором времени должен быть утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2017 год.

Некоторые эксперты поезду Лукашенко связывают с ухудшением отношений между государствами, проявившегося ужесточении пограничного контроля со стороны РФ. Кроме того, напомним, что Белоруссия должна нашей стране 550 млн долларов за поставки газа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас "братская Украина" воюет за независимость. "Нам независимость очень дёшево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжёлые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть всё это мы можем, только объединившись", — цитирует пресс-служба Лукашенко.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!