Украинские "Вести" со ссылкой на Politeka сообщают, что к зданию администрации президента Украины стянута военная техника и вооруженные бойцы. Очевидцы выкладывают в социальные сети снимки бронированных автобусов и бойцов спецподразделений, которые подтягивают в Киев для охраны порядка во время ожидаемых протестов.
По некоторым данным, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны.
После неудачной попытки установить палатку около администрации президента и потасовок с полицией активисты, требующие от Петра Порошенко поддержать блокаду неподконтрольных территорий, покинули улицы Банковую и Институтскую.
Известно, что на сегодняшний вечер, 20 февраля, украинские радикалы запланировали масштабные акции протеста.
Автомобильное движение перекрыто, в городе установлены рамки металлоискателей, усиленный патруль дежурит на улицах Крещатик, Институтской и Банковой, майдане Незалежности. Одно из требований радикалов — прекращение торговли с Донецкой и Луганской народными республиками.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.