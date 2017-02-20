Под стены администрации Порошенко стянута военная техника

Украинские "Вести" со ссылкой на Politeka сообщают, что к зданию администрации президента Украины стянута военная техника и вооруженные бойцы. Очевидцы выкладывают в социальные сети снимки бронированных автобусов и бойцов спецподразделений, которые подтягивают в Киев для охраны порядка во время ожидаемых протестов.

Фото: соцсети

По некоторым данным, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны.

После неудачной попытки установить палатку около администрации президента и потасовок с полицией активисты, требующие от Петра Порошенко поддержать блокаду неподконтрольных территорий, покинули улицы Банковую и Институтскую.

Известно, что на сегодняшний вечер, 20 февраля, украинские радикалы запланировали масштабные акции протеста.

Автомобильное движение перекрыто, в городе установлены рамки металлоискателей, усиленный патруль дежурит на улицах Крещатик, Институтской и Банковой, майдане Незалежности. Одно из требований радикалов — прекращение торговли с Донецкой и Луганской народными республиками.

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