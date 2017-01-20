Кремль высказался про отставку правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "традиционной забавой" прогнозы политологов о возможной смене российского правительства. Причем он подчеркнул, что сам предаваться ей не склонен.

Фото: AP

"Вы знаете, это традиционная наша забава — предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, в ближайший месяц или в ближайшее полугодие", — сказал Песков.

19 января газета газета "Московский комсомолец" со ссылкой на слова одного из политологов сообщила, что президент России Владимир Путин якобы принял решение сменить состав правительства уже весной этого года. Такое решение, по словам собеседника издания, связано с подготовкой программы новой экономической политики. При этом, добавил политолог, вопрос о том, кто возглавит новый состав кабмина остается открытым.

Также Дмитрий Песков прокомментировал слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса о том, что участники форума в Давосе испытывают ужас перед приближающейся "политической катастрофой".

"Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве всё нормально, ужаса нет, работаем", — заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Чубайса.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Чубайс отметил, в мировой экономике сейчас не происходит ничего ужасного, но вот в политике грядет катастрофа. "Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет", — считает он. Он согласен с формулировкой "одной из крупнейших участниц" форума из США: "У Трампа-президента есть только две опции: либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе". По словам главы "Роснано", он помнит только один Давосский форум, на котором царила атмосфера подобного "ужаса" — в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис.

Добавим, также пресс-секретарь президента сегодня высказался о новом сроке российского лидера. Он заявил, что надеется на новый срок Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью BBC. Корреспондент также поинтересовался, будет ли Владимир Путин праздновать принятие присяги Трампом. На это представитель Кремля отметил, что российский президент в это время будет отмечать Крещение.

Спросили представителя Кремля и об участии Навального в выборах. Песков сказал, что России бы в принципе пошла на пользу сильная оппозиция.

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