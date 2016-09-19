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Источник Правда.Ру

Путин: Результат выборов - реакция на попытки раскачать Россию извне

Политика

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые 18 сентября пришли на избирательные участки.

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Тем самым они "выразили свое отношение к происходящим у нас событиям, проявили ответственное отношение к делу и выразили свою позицию на этих выборах", отметил глава государства.

По мнению Владимира Путина, "для правящей политической силы, ведущей политической силы, для партии "Единая Россия" результат хороший".

"В условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков, люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которая опирается на партию "Единая Россия" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны", — сказал президент в ходе встречи с правительством.

Глава государства считает, что результаты выборов — это и реакция граждан России на санкции и попытки извне раскачать страну.

При этом Владимир путин подчеркнул, что необходимо слышать все политические силы и развивать многопартийную систему в России.

"Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли", — сказал президент.

По словам российского лидера, необходимо поддерживать гражданское общество, "включая патриотически ориентированные НКО".

Президент подчеркнул, что рассчитывает на консолидированную работу правительства и новой Госдумы.

Темы Единая Россия выборы в Госдуму
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