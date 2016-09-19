Наблюдатели от ШОС: легитимность выборов в России несомненна

Глава миссии наблюдателей от ШОС Рашид Алимов во время пресс-конференции заявил, что прошедшие в России выборы не вызывают сомнений в их легитимности.

"Для нашей миссии были созданы все необходимые условия для мониторинга и проведения выборного процесса. Мероприятия в рамках избирательной кампании проводились очень открыто, подробно освещались в СМИ. Были созданы равные условия для справедливой конкуренции", — сказал Алимов.

Он также отметил, что "были созданы условия для проведения политических дебатов". Подготовка работников избирательных миссий была на высочайшем уровне. "Главный вывод, который мы сделали, — выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ соответствуют требованиям избирательного законодательства РФ и международным избирательным стандартам. Миссией не отмечено нарушения норм национального законодательства", — подчеркнул Алимов.

Глава миссии ШОС отметил, что "были созданы условия для проведения политических дебатов". "Такое было трудно представить еще пару лет назад", — заметил он. Алимов подчеркнул, что "активность граждан была достаточно высокой". Он отметил высокий уровень подготовки работников избирательных миссий. "Мы признаем выборы 7-го созыва открытыми, свободными и демократическими. Легитимность выборов не вызывает сомнения", — заключил Рашид Алимов.

Напомним, "Единая Россия" одержала на прошедших выборах в Госдуму одну из самых своих убедительных побед, получив более 54% голосов избирателей и обеспечив себе конституционное большинство с рекордным количеством мандатов. Вместе с ней в нижнюю палату парламента проходят КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Остальные партии не смогли преодолеть не только 5%-ный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, но и 3%-ный, позволяющий претендовать на госфинансирование.

Читайте также:

Единороссы поблагодарили избирателей и рассказали о задачах в Госдуме

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня