Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Наблюдатели от ШОС: легитимность выборов в России несомненна

Политика

Глава миссии наблюдателей от ШОС Рашид Алимов во время пресс-конференции заявил, что прошедшие в России выборы не вызывают сомнений в их легитимности.

6

 "Для нашей миссии были созданы все необходимые условия для мониторинга и проведения выборного процесса. Мероприятия в рамках избирательной кампании проводились очень открыто, подробно освещались в СМИ. Были созданы равные условия для справедливой конкуренции", — сказал Алимов.

Он также отметил, что "были созданы условия для проведения политических дебатов". Подготовка работников избирательных миссий была на высочайшем уровне. "Главный вывод, который мы сделали, — выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ соответствуют требованиям избирательного законодательства РФ и международным избирательным стандартам. Миссией не отмечено нарушения норм национального законодательства", — подчеркнул Алимов.

Глава миссии ШОС отметил, что "были созданы условия для проведения политических дебатов". "Такое было трудно представить еще пару лет назад", — заметил он. Алимов подчеркнул, что "активность граждан была достаточно высокой". Он отметил высокий уровень подготовки работников избирательных миссий. "Мы признаем выборы 7-го созыва открытыми, свободными и демократическими. Легитимность выборов не вызывает сомнения", — заключил Рашид Алимов.

Напомним, "Единая Россия" одержала на прошедших выборах в Госдуму одну из самых своих убедительных побед, получив более 54% голосов избирателей и обеспечив себе конституционное большинство с рекордным количеством мандатов. Вместе с ней в нижнюю палату парламента проходят КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Остальные партии не смогли преодолеть не только 5%-ный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, но и 3%-ный, позволяющий претендовать на госфинансирование.

Читайте также:

Единороссы поблагодарили избирателей и рассказали о задачах в Госдуме

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Владимир Жириновский о выборах, клевете и избирателях
Темы выборы наблюдатели ШОС
Комментарии
Психопаты мало двигаются?
Здоровье
Психопаты мало двигаются?
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Евродепутат: Негативный образ России нам навязан
Федеральные
Выборы-2016: "Политическая система успешно прошла тест"
Газ
Российский газ уже не нужен Европе?
Читательский топ
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Болгария сделает попытку стать другом России
Офицеры НАТО испугались Крыма
Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"

Нынешняя избирательная кампания наглядно демонстрирует, какие перемены произошли в политической системе нашей страны за последние пять лет, считают многие российские эксперты. По их мнению, результат выборов в Государственную думу известен уже сейчас. Так ли это на самом деле, насколько правомерны подобные заявления?

Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Мир
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Мир
Офицеры НАТО испугались Крыма
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Евросоюз
Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Ближний Восток
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Здоровье
Ученые: Любители кофе отличаются крепким здоровьем
Бывший СССР
Путин осадил Киев по вопросам Крыма и СНГ
Любовь Люлько Болгария сделает попытку стать другом России Любовь Люлько Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Wladislav Kostoglodov Наблюдатели от ШОС: легитимность выборов в России несомненна
Павел Березин "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Oleg Seleznev Петр Порошенко: Украина ждет от Запада летальное оружие
Валентина Таймулина Россияне рассказали, каким должен быть бюджет страны
Павел Березин "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Валентина Таймулина В центре Москвы найдена зверски заколотая девушка
Dar Um Петр Порошенко: Украина ждет от Запада летальное оружие
Ryszard Ewiak(vkontakte) ЦИК: В Госдуму попали ЕР, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"
Сева Петров В Эстонии подсчитали убытки от потери российского транзита
Виктор Ревин Киев хочет засудить крымчан за участие в выборах Госдумы
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?