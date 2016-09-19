Политологи назвали причины уверенной победы "Единой России"

"Единая Россия" поделится с другими фракциями руководящими постами в Госдуме, считает председатель совета директоров фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

Имеющиеся на данный момент результаты - с учетом выборов по партийным спискам и в одномандатных округах - позволяют говорить, что "Единая Россия" получает в Госдуме конституционное большинство. Причем с большим запасом - по предварительным данным, у единороссов более 340 мандатов. Конституционное большинство обеспечивают две трети мандатов, то есть 300.

"В последних созывах сложилась практика определенных соглашений межфракционных по формированию структуры комитетов и по достижению согласованных решений между фракциями по руководящему составу комитетов (Госдумы). Поэтому я думаю, что эта практика будет продолжена", - сказал Бадовский на пресс-конференции в Москве.

Он предположил, что единороссы будут вести переговоры с другими фракциями. И не исключил формирования депутатских групп из числа одномандатников.

Политолог Глеб Кузнецов объяснил уверенную победу "Единой России" запросом общества на взвешенную политику.

"В обществе высок запрос на центризм, на взвешенную политику. И проиграли не либералы и ультапатриоты, а проиграли маргинальные позиции", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что, по его мнению, либеральные партии занимали "достаточно маргинальную позицию". "Они не входили в так называемый крымский консенсус, который поддерживали 80 процентов избирателей. В итоге прошли те партии, которые в крымский консенсус входили", - цитирует эксперта ТАСС.

Кузнецов также отметил, что "резкопатриотические" партии также не показали поразительных результатов.

А политолог Алексей Чадаев считает поражение малых партий с провалом "мобилизационной кампании". "То есть они не сумели свой электорат убедить прийти и проголосовать, что и показывают результаты явки", - сказал он.

Эксперт предположил, что поражение этих партий связано с тем, что они "не были готовы к режиму летней кампании".

"Летняя кампания - это когда не телевизор, это когда пешком по дворам, это когда ты избирателя ищешь там, где он находится летом, а не вещаешь в эфире и интернете", - подчеркнул Чадаев.

Что касается явки на выборы в Госдуму (после обработки 93 процентов бюллетеней она составила 47,81 процента), то по словам Дмитрия Бадовского, она "соответствует всем международным стандартам".

Он подчеркнул, что для повышения явки в мире активно используется практика досрочного голосования, а также голосование по открепительным удостоверениям и по почте.

"С помощью этого борются со снижением явки, мы тоже могли бы пойти по этому пути, но мы находимся в противофазе. У нас было минимизировано досрочное голосование и минимизирована выдача открепительных удостоверений, потому что обычно с этим связаны претензии к выборам, к их чистоте и легитимности", - отметил политолог.

Дмитрий Бадовский подчеркнул, что снижение количества досрочно проголосовавших и проголосовавших оп открепительным удостоверениям могло привести к незначительному снижению процента явки. Но в то же время обеспечило большее доверие к выборам.