Кадыров стал избранным: Глава Чечни набрал 97%

Временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. После обработки 15,16% протоколов он набирает 97,05% голосов.

источник Pravda.Ru

Кандидат от Партии роста Идрис Усманов набирает 1,47%, выдвиженец коммунистов Гаирсолт Батаев - 0,87%, лидер регионального отделения "Справедливой России" Султан Денильханов - 0,54%

Согласно данным информационного центра ЦИК РФ, данные еще обрабатываются.

Как пишет ТАСС, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму, состоялись выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые выборы высших должностных лиц, также были проведены около 5 тысяч муниципальных кампаний.

В общей сложности замещаются порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвовали более 103 тысяч кандидатов.

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