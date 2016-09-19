Временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. После обработки 15,16% протоколов он набирает 97,05% голосов.
Кандидат от Партии роста Идрис Усманов набирает 1,47%, выдвиженец коммунистов Гаирсолт Батаев - 0,87%, лидер регионального отделения "Справедливой России" Султан Денильханов - 0,54%
Согласно данным информационного центра ЦИК РФ, данные еще обрабатываются.
Как пишет ТАСС, 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму, состоялись выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые выборы высших должностных лиц, также были проведены около 5 тысяч муниципальных кампаний.
В общей сложности замещаются порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвовали более 103 тысяч кандидатов.
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Нынешняя избирательная кампания наглядно демонстрирует, какие перемены произошли в политической системе нашей страны за последние пять лет, считают многие российские эксперты. По их мнению, результат выборов в Государственную думу известен уже сейчас. Так ли это на самом деле, насколько правомерны подобные заявления?
У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?
У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?