Центризбирком: ЕР получает конституционное большинство в Госдуме

Центризбирком обработал 80%, окончательные итоги выборов ЦИК объявит в 10 утра (мск).

источник Pravda.Ru

Как пишет Комсомольская правда, явка избирателей оставляет 47, 91%. Лидерство сохраняется за "Единой Россией", за нее, по предварительным данным, проголосовали 47,91% избирателей.

Остается открытым вопрос, кто займет второе место - коммунисты или либерал-демократы. Пока с небольшим отрывом впереди КПРФ с 13,61%, у ЛДПР 13,37%. На четвертом месте «Справедливая Россия» с результатом 6,17%.

По партийным спискам ни одна из непарламентских партий пятипроцентный барьер не преодолела, пишет издание. Явка избирателей на данный момент составляет 47,91%.

Ожидается, что окончательные итоги Единого дня голосования ЦИКобъявит на брифинге в 10:00 по московскому времени.

Как пишет РИА Новости, "Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 53,54% голосов по партийным спискам и выигрывает в 203 одномандатных округах, сообщает ЦИК. Таким образом, ЕР претендует на получение конституционного большинства в Думе седьмого созыва.

Отметим, что две трети мандатов, то есть более 300 кресел - конституционное большинство, которое позволяет партии собственными силами принимать поправки в несколько глав конституции и преодолевать президентское вето.

В пятой Думе ЕР располагала конституционным большинством в 315 мандатов, в шестой - фракция "Единой России" сократилась до 238 депутатов.

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