Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Центризбирком: ЕР получает конституционное большинство в Госдуме

Политика

Центризбирком обработал 80%, окончательные итоги выборов ЦИК объявит в 10 утра (мск).

ЦИК обработал 80проц. бюллетеней
источник Pravda.Ru

Как пишет Комсомольская правда, явка избирателей оставляет 47, 91%. Лидерство сохраняется за "Единой Россией", за нее, по предварительным данным, проголосовали 47,91% избирателей.

Остается открытым вопрос, кто займет второе место - коммунисты или либерал-демократы. Пока с небольшим отрывом впереди КПРФ с 13,61%, у ЛДПР 13,37%. На четвертом месте «Справедливая Россия» с результатом 6,17%.

По партийным спискам ни одна из непарламентских партий пятипроцентный барьер не преодолела, пишет издание. Явка избирателей на данный момент составляет 47,91%.

Ожидается, что окончательные итоги Единого дня голосования ЦИКобъявит на брифинге в 10:00 по московскому времени.

Как пишет РИА Новости, "Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 53,54% голосов по партийным спискам и выигрывает в 203 одномандатных округах, сообщает ЦИК. Таким образом, ЕР претендует на получение конституционного большинства в Думе седьмого созыва.

Отметим, что две трети мандатов, то есть более 300 кресел - конституционное большинство, которое позволяет партии собственными силами принимать поправки в несколько глав конституции и преодолевать президентское вето.

В пятой Думе ЕР располагала конституционным большинством в 315 мандатов, в шестой - фракция "Единой России" сократилась до 238 депутатов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы итоги выборы обработка центризбирком
Комментарии
Мозг- настоящий альтруист
Здоровье
Мозг- настоящий альтруист
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Федеральные
Выборы-2016: "Политическая система успешно прошла тест"
Газ
Российский газ уже не нужен Европе?
Эмиграция
Юрий Кублановский: Наш язык умрет без нашей защиты
Читательский топ
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Болгария сделает попытку стать другом России
Офицеры НАТО испугались Крыма
Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Федеральные
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"

Нынешняя избирательная кампания наглядно демонстрирует, какие перемены произошли в политической системе нашей страны за последние пять лет, считают многие российские эксперты. По их мнению, результат выборов в Государственную думу известен уже сейчас. Так ли это на самом деле, насколько правомерны подобные заявления?

Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Мир
Офицеры НАТО испугались Крыма
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
США и Канада
Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Ближний Восток
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Здоровье
Ученые: Любители кофе отличаются крепким здоровьем
Бывший СССР
Путин осадил Киев по вопросам Крыма и СНГ
Любовь Люлько Болгария сделает попытку стать другом России Любовь Люлько Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) Офицеры НАТО испугались Крыма
Два Давыдов "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Алексей Котов(Одноклассники) По атакам на дипмиссии РФ на Украине Киев высказался в своем стиле, ждем версию ОБСЕ
Алексей Котов(Одноклассники) По атакам на дипмиссии РФ на Украине Киев высказался в своем стиле, ждем версию ОБСЕ
Сева Петров Петр Порошенко: Украина ждет от Запада летальное оружие
Petko Ganchev Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
vkontakte_345743960 "Явка на выборах в России абсолютно нормальная, на Западе такая же"
Сева Петров Касьянов признает: Новой Болотной не получится
Михаил Палицын Болгария сделает попытку стать другом России
Petr Voroviev В России может появиться суперведомство - Министерство госбезопасности
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?