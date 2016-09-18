"Явка на выборах в России абсолютно нормальная, на Западе такая же"

Уровень явки на выборах в Госдуму седьмого созыва нельзя назвать низким. Он соответствует общемировому тренду, в том числе наблюдаемому в странах Запада, считает политолог Антон Хащенко.

Напомним, по данным Центризбиркома на 18:00 по московскому времени явка составила 39,37 процента. Следующие данные по явке будут названы утром 19 сентября.

"(Сегодняшняя) явка абсолютно нормальная, если мы говорим об общемировых трендах. Она абсолютно укладывается в те параметры, которые мы можем наблюдать в странах Запада, в странах с демократическим устройством", - сказал политолог.

В качестве примера он привел, в частности, парламентские выборы в Португалии в 2011 году, где явка составила 41,9 процента, парламентские выборы в Швейцарии 2015 года, где этот показатель был 48,5 процентов, в Румынии в 2012 году - 41,76 процента, во Франции в 2012 году - 48,31 процента (первый тур) и в Испании в текущем году - более 51 процента.

Хащенко назвал также "многоговорящим показателем" явку на выборах в Палату представителей США в 2014 году, составившую 36,4 процента. В Японии на выборах в 2014 году явка составила 52 процента, на выборах мэра Лондона в 2012 и 2016 годах этот показатель был, соответственно, 38,1 процента и 45,6 процентов.

Речь идет об абсолютно разных странах с состоявшимися демократическими институтами, где подобный уровень явки - около 40-50 процентов - является нормальным, отметил политолог.

"То есть, нельзя говорить, что эта явка низкая, что это вызвано чем-то плохим", - подчеркнул он. Эксперт обратил внимание и на то, что выборы в России пришлись на сентябрь - достаточно теплый месяц, когда многие граждане еще находятся в отпусках.

"Даже на это делая поправку, мы видим, что явка очень даже достойная", - сказал Хащенко.

Председатель совета директоров фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский, комментируя данные экзит-поллов, отметил, что они "примерно соответствуют тем рейтингам и прогнозам исхода выборов, которые социологические службы давали все последние месяцы, то есть если посмотреть на предвыборные рейтинги, на уровень явки, тот результат, который мы видим на экзит-поллах, он был вполне прогнозируем".

"Прежде всего, то, что "Единая Россия" будет лидировать, то что она соберет больше 40%, было очевидно, весь вопрос был в том, наберет ли она больше 45 процентов или нет, но на данный момент экзитполы и ФОМ, и ВЦИОМ показывают, что она перешагивает, скорее всего, планку 45 процентов", - цитирует эксперта ТАСС.

Второй момент - интрига вокруг борьбы за второе место, которую ведут КПРФ и ЛДПР. По словам политолога, эта интрига будет сохраняться до последнего момента.

"И было понятно, что по рейтингам в целом по партийным спискам в Думу подтверждают свой статус парламентских партий четыре партии - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия", - отметил он.

Глава фонда ИСЭПИ отметил, что относительно выборов по одномандатным округам окончательные выводы делать рано. Но из тех данных, что уже есть, можно говорить, что некоторые малые партии будут в парламенте представлены.

"Соответственно, в парламенте у нас будет не четыре партии, может, шесть, семь, может, и больше, потому что представители нескольких малых партий имеют реальные шансы побороться за победу в округах", - уверен Бадовский.

Член экспертного совета фонда ИСЭПИ Алексей Зудин также подтвердил, что "данные экзит-поллов в общем и целом подтверждают все консенсусные предыдущие оценки: проходит "большая четверка", как и ожидалось, включая "Справедливую Россию", порядок ранговый от первого и далее до четвертого номера тоже в целом соблюдается".

"Единственное, в чем расходятся данные экзит-поллов, это по поводу второго место. Здесь сохраняется интрига", - сказал он.

А политолог Алексей Чадаев отметил еще один нюанс: "Сейчас, пока данные по выборам только считаются, мы в основном обсуждаем результаты экзит-поллов. Но про экзиты надо понимать одну важную вещь: они ВСЕГДА дают некоторый перекос в сторону городского голосования. Просто потому, что в городских условиях организовать работу групп проще, и их на городских участках объективно больше. А село (которого у нас в стране примерно 25 процентов) голосует иначе, чем город, и это "иначе" мы увидим утром на подсчете".

По мнению Дмитрия Бадовского, и основные политические партии, и Центризбирком ставили задачу обеспечения максимальной чистоты и легитимности выборов, доверия к их результату.

"Я думаю, что в целом это задача решена. Это уже очевидно. Сейчас, конечно, нужно отдать должное, что новый состав ЦИК отработал очень качественно, нужно также отдать должное, что на этих выборах было минимизировано досрочное голосование, применение открепительных удостоверений, которых менее процента всего выдано", - подчеркнул эксперт.

"Это стремление к обеспечению максимальной легитимности и доверие к результатам выборов задало тон избирательной кампании. Думаю, что в целом эту задачу решить удалось", - убежден Бадовский.

Алексей Зудин полагает, что "прошедшая кампания отличалась от предыдущей кампании на порядок к лучшему по показателям конкурентности и по показателям прозрачности".

"Удельный вес скандалов был существенно ниже, чем в прошлом. Важной особенностью этой избирательной кампании является определенный контраст в динамике по партийным спискам и одномандатным округам. По партийным спискам борьба между партиями воспринималась частью наблюдателей как неинтересная и скучная, а борьба в одномандатных округах отличалась высокой активностью", - сказал политолог.

Он отметил принцпиальную важность того, что количество нарушений были значительно меньше, чем в прошлом. А также тот факт, что они не были принцпиальными.

"И ЦИК вел себя активно и принципиально в ходе всей избирательной кампании. ЦИК вмешивался в проблемные ситуации и восстанавливал справедливость там, где надо", - подчеркнул Алексей Зудин.

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