"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары

На выборах в Госдуму в Крыму могут проголосовать не менее 70-75 процентов крымских татар. Такой прогноз сделал вице-премьер регионального правительства Руслан Бальбек.

"Национальный фактор 2,5 года активно использовался внешними силами в качестве дестабилизирующего. Крымские татары восприняли это как вызов лично себе и проявляют на выборах сегодня небывалую активность. Явка среди них будет высокой, за 25 лет (нахождения Крыма в составе Украины - прим.) такой явки на выборах среди крымских татар никогда не было", - сказал Бальбек.

Он напомнил, что при Украине в выборах принимали участие не более 30 процентов татар. "По общим показателям украинского периодаявка не была никогда выше 30 процентов, сейчас, по данным на 14:00 мск, общий процент проголосовавших крымских татар более 40 процентов", - отметил вице-премьер.

По его словам, обычно крымские татары голосуют после обеда, сообщает ТАСС.

В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Помимо этого, в семи субъектах РФ выбирают губернаторов, а в 39 российских регионах - депутатов законодательных собраний. Всего же сегодня пройдет более 5300 выборов различного уровня.

В Крыму образованы три одномандатных округа, в Севастополе - один.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий