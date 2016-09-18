На выборах в Госдуму в Крыму могут проголосовать не менее 70-75 процентов крымских татар. Такой прогноз сделал вице-премьер регионального правительства Руслан Бальбек.
"Национальный фактор 2,5 года активно использовался внешними силами в качестве дестабилизирующего. Крымские татары восприняли это как вызов лично себе и проявляют на выборах сегодня небывалую активность. Явка среди них будет высокой, за 25 лет (нахождения Крыма в составе Украины - прим.) такой явки на выборах среди крымских татар никогда не было", - сказал Бальбек.
Он напомнил, что при Украине в выборах принимали участие не более 30 процентов татар. "По общим показателям украинского периодаявка не была никогда выше 30 процентов, сейчас, по данным на 14:00 мск, общий процент проголосовавших крымских татар более 40 процентов", - отметил вице-премьер.
По его словам, обычно крымские татары голосуют после обеда, сообщает ТАСС.
В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Помимо этого, в семи субъектах РФ выбирают губернаторов, а в 39 российских регионах - депутатов законодательных собраний. Всего же сегодня пройдет более 5300 выборов различного уровня.
В Крыму образованы три одномандатных округа, в Севастополе - один.
Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий
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У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?
США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.