Политологи: Явка на выборы приличная, но погоня за ней - не самоцель

Российские политологи полагают, что явка на нынешних выборах в Госдуму превысит 50 процентов.

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Об этом, в частности, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"По мере приближения электоральной активности в центральную Россию, в западные регионы, думаю, что, особенно на юге, явка будет расти. И достигнет 50 с лишним процентов", - сказал он.

По мнению эксперта, "кампания идет спокойно, понятно, что нарушения и злоупотребления некоторых групп в регионах неизбежны".

"Но, насколько мне известно, ЦИК находится в очень тесной связи с правоохранительными органами и прокуратурой, и на этот счет нам можно быть спокойными", - сказал Мухин.

Он также не сомневается, что обещания главы ЦИК Эллы Памфиловой тщательно рассматривать все сообщения о нарушениях на выборах будут выполнены.

"Зная немного Эллу Александровну Памфилову, полагаю, что так оно и произойдёт. ЦИК довольно плотно контролирует ситуацию, в том числе и в регионах. Ведет, насколько мне известно, значимую работу по предупреждению нарушений. Многие кандидаты очень активны, многие уже делали заявления относительно того, что они зафиксировали определенные нарушения. Это, конечно, тоже очень оперативно разбирается. Буквально в прямом эфире. Я думаю, что вот такая оперативная ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, позволяет сказать, что в целом эти выборы можно считать не то что состоявшимися, а результаты их будут легитимными", - сказал политолог РИА Новости.

Директор по исследованиям фонда "Институт социально-экономических и политических проблем" (ИСЭПИ) Александр Пожалов обратил внимание, что "в первые часы голосования по местному времени во многих регионах Сибири и Дальнего Востока активность избирателей была выше, чем в 2011 году".

"Видимо это связано с тем, что перенос выборов с декабря на сентябрь, хорошая погода, которая стоит во многих сибирских и дальневосточных регионах, она сделала комфортным активное голосование утром", - сказал он ТАСС.

"Явку по Центральной России обсуждать рано, что касается Сибири и Дальнего Востока, то мы увидели высокую активность", - отметил Пожалов.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев назвал явку на выборах "вполне приличной".

"Погоня за явкой не самоцель. Главное, чтобы избиратели, пошедшие и не пошедшие на выборы, считали, что результат подсчета голосов отражает мнение населения", - отметил эксперт.

Политолог Сергей Марков отметил, что явка избирателей на Дальнем Востоке выше, чем на предыдущих выборах. Что, по его словам, "укрепляет легитимность выборов".

"Причины более высокой явки две. Много новых маленьких партий, от этого их избиратели идут на выборы. И граждане больше поддерживают власть после атаки Запада на Путина, после катастрофы на Украине и после Крыма", - считает Сергей Марков.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий