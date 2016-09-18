"Честность - основная ценность": Иностранные наблюдатели оценили российские выборы

Явка избирателей на нынешних выборах может быть больше, чем в 2011 году, считает политолог Глеб Кузнецов. А международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов.

"Про всю Россию, конечно, рановато говорить что-то определенное. Но Дальний Восток, там уже голосование подходит у многих субъектов Федерации даже не к середине, а к концу. И вот та явка, которую демонстрирует Дальний Восток, она такая очень хорошая, оптимистичная. На некоторых участках даже очереди. То есть можно сказать, что с явкой пока все, так сказать, в порядке. Интерес выборы у избирателей вызвали достаточно серьезный… Явка будет хорошей, не хуже, чем в прошлый раз, а может быть даже и получше", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Затронув тему нарушений на выборах, он отметил, что "невозможно такое огромное мероприятие провести совсем без всяких нарушений". Однако на данный момент все зафиксированные нарушения носят технический характер, и существенного влияния на ход голосования оказать не могут, подчеркнул Кузнецов.

"По всей стране проходят выборы не только в Государственную думу, в половине субъектов идут выборы в законодательные собрания. И вот именно на выборах в законодательные собрания, где многие местные правительшки, они стремятся победить любой ценой в своих округах. И вот все случаи с хоть сколько-нибудь существенными нарушениями, попытками подкупа и так далее, я уверен, будут связаны именно с выборами не федерального уровня, а с выборами уровня местного", — подчеркнул политолог.

Напомним, сегодня в России проходят более 5,3 тысяч выборов различного уровня.

В свою очередь, международные наблюдатели отмечают открытость и хорошую организацию выборов.

"Могу сказать, что выборы проходят открыто и отличаются высокой степенью организации", — заявил президент молодежной демократической организации Demyc Хавьер Хуртадо Мира.

"Сегодня мы разговаривали с пришедшими избирателями, чувствуется большая заинтересованность граждан в выборном процессе. Меня удивило количество электронных урн на участках, а также информационных табло", — поделился он своими наблюдениями."Заметно, что в стране проходят политические реформы, одно из важнейших направлений которых — повышение открытости системы", — цитирует наблюдателя ТАСС.

"Здесь все, начиная с прозрачных ящиков для бюллетеней на избирательных участках и кончая организацией процесса, все было открыто для общества", — заявил Хуртадо Мира.

По его мнению, то, что "российская сторона именно честность выборов делает основной ценностью", даст "эффект не только сегодня, но и в будущем, в следующих избирательных циклах".

Изменения в лучшую сторону отметил и депутат Европарламента Стефано Маулиу.

"Это видно не только по разнообразию партий, принимающих участие в выборах, но и по тому, как партии готовились к этим выборам", — пояснил он, напомнив, что, например, еще до выборов было проведено открытое предварительное голосование (праймериз), благодаря которому мог "любой человек, гражданин России стать кандидатом от партии".

По словам Маулиу, он посетил с коллегами четыре избирательных участка.

"Посмотрели, как проходит процедура голосования, поговорили с избирателями. Все проходит хорошо, без нарушений", - сообщил он.﻿

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий