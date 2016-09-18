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Наблюдатели не нашли серьезных нарушений на выборах в Госдуму

Политика

Наблюдатели не фиксируют значительных нарушений на проходящих в России 18 сентября выборах.

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"В основном нарушения незначительные — иногда в кабинки для голосования заходят по два человека, где-то пытались не пустить членов с в совещательным голосом как наблюдателей от партии, где-то с небольшими задержками открылись избирательные участки", — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта "Открытый Альянс наблюдателей" Дмитрий Трифонов.

Он отметил, что в целом нарушения носят процессуальный характер и незначительны. Информацию о "каруселях" в Алтайском крае "надо еще подтвердить до конца", есть сведения, что подобные нарушения организованы "отдельными кандидатами", а не партиями, подчеркнул Дмитрий Трифонов.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что будут приняты все меры, вплоть до отмены результатов выборов, если информация о нарушениях подтвердится. Однако данные о нарушениях необходимо тщательно проверять, подчеркнула она.

"Открытый Альянс наблюдателей" осуществляет свою деятельность в 11 субъектах РФ. Это Приморский край, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская, Калужская, Волгоградская и Самарская области.

Всего в наблюдении за ходом голосования задействованы около полутора тысяч участников "Открытого Альянса наблюдателей".

Об отсутствии серьезных нарушениях заявил и сопредседатель движения наблюдателей "Россия выбирает" Александр Закускин.

"Все спокойно, явка хорошая, кампания проходит стабильно, существенных нарушений нет", — сказал Закускин ТАСС.

Есть незначительные нарушения, совершаемые кандидатами, отметил он. "Например, была агитация за ЛДПР на избирательных участках, в Новосибирске — за КПРФ. Где-то были нарушения, связанные с незначительными ограничениями фото-, видеосъемки", — сказал сопредседатель движения "Россия выбирает".

По оценке движения, "избирательные комиссии работают оперативно во всех субъектах".

"В Новосибирске — мне сейчас уже фото присылают — практически к 10:00 вся незаконная агитация перед избирательными участками была закрашена", — указал Закускин.

Движение "Россия выбирает" осуществляет наблюдение в 20 российских регионах. Это, в частности, Приморский край, Иркутская, Омская, Новосибирская и Свердловская области, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская, Рязанская, Ярославская и Ростовская области, Краснодарский край и Калининградская область.

А сопредседатель ассоциации российских НКО "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод сообщил, что в Крыму и Севастополе работают международные наблюдатели.

"Я знаю, что туда (в Крым и Севастополь) поехали международные наблюдатели. От них критической информации нет", — заявил он в воскресенье "Интерфаксу".

Брод сказал, что лично поддерживает контакт с этими экспертами. По его словам, в этих двух российских регионах для работы международных наблюдателей были созданы все условия.

Говоря о голосовании в целом по России, Брод отметил, что серьезных опасений в связи с информацией о нарушениях нет.

"Нарушения в основном допускают партийные активисты на местах и кандидаты-одномандатники", - сказал он. 

В качестве примеров таких нарушений Александр Брод привел отдельные факты незаконной агитации в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

По его словам, уже можно назвать "вполне благополучные регионы, откуда жалоб не поступает". "Вполне благополучная ситуация на Ямале, в Карачаево-Черкесии, Калмыкии", - отметил член СПЧ.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий

Темы наблюдатели выборы в Госдуму
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