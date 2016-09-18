Элла Памфилова: Наблюдателей на нынешних выборах большем, чем в 2011 году

Опасения Центральной избирательной комиссии о небольшом числе наблюдателей на выборах не подтвердились. Об этом в воскресенье заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова

По ее словам, "общее количество наблюдателей плюс членов ЦИК с правом совещательного голоса уже превысило количество наблюдателей на прошлых выборах (в Госдуму 2011 года)".

"Чем больше наблюдателей, тем лучше для всех нас", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что комиссия "максимально заинтересована в том, чтобы явка была максимально высокой".

"Чем выше (явка), как я говорю, тем меньше возможностей для разного рода злоупотреблений", - сказала она.

По оценке Памфиловой, "в большинстве регионов все идет нормально".

"А там, где будут выявляться те или иные нарушения, еще раз хочу заверить, мы вовремя и оперативно будем реагировать, чтобы эти случаи не перечеркнули огромную работу, которую мы проделали", - сказала она, подчеркнув, что у всех граждан РФ должна быть возможность прийти проголосовать и они должны быть уверены, что их голоса будут адекватно посчитаны, сообщает ТАСС.

Напомним, по действующему законодательству, каждая партия и кандидат-одномандатник имею право направить на каждый избирательный участок по два наблюдателя. Они могут вести фото- и видеосъемку, выдворить их с избирательного участка можно только по решению суда.

Отметим также, что всего в России сегодня открылись 95836 избирательных участков.В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва.

Помимо этого, в семи субъектах РФ выбирают губернаторов, а в 39 российских регионах - депутатов законодательных собраний. Всего же сегодня пройдет более 5300 выборов различного уровня.

Стоит также заметить, что по официальным данным, количество выданных открепительных удостоверений составляет менее одного процента от всех, имеющих право голоса.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий