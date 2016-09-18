Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Элла Памфилова: Наблюдателей на нынешних выборах большем, чем в 2011 году

Политика

Опасения Центральной избирательной комиссии о небольшом числе наблюдателей на выборах не подтвердились. Об этом в воскресенье заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

352404.jpeg
Элла Памфилова

По ее словам, "общее количество наблюдателей плюс членов ЦИК с правом совещательного голоса уже превысило количество наблюдателей на прошлых выборах (в Госдуму 2011 года)".

"Чем больше наблюдателей, тем лучше для всех нас", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что комиссия "максимально заинтересована в том, чтобы явка была максимально высокой".

"Чем выше (явка), как я говорю, тем меньше возможностей для разного рода злоупотреблений", - сказала она.

По оценке Памфиловой, "в большинстве регионов все идет нормально".

"А там, где будут выявляться те или иные нарушения, еще раз хочу заверить, мы вовремя и оперативно будем реагировать, чтобы эти случаи не перечеркнули огромную работу, которую мы проделали", - сказала она, подчеркнув, что у всех граждан РФ должна быть возможность прийти проголосовать и они должны быть уверены, что их голоса будут адекватно посчитаны, сообщает ТАСС.

Напомним, по действующему законодательству, каждая партия и кандидат-одномандатник имею право направить на каждый избирательный участок по два наблюдателя. Они могут вести фото- и видеосъемку, выдворить их с избирательного участка можно только по решению суда.

Отметим также, что всего в России сегодня открылись 95836 избирательных участков.В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва.

Помимо этого, в семи субъектах РФ выбирают губернаторов, а в 39 российских регионах - депутатов законодательных собраний. Всего же сегодня пройдет более 5300 выборов различного уровня.

Стоит также заметить, что по официальным данным, количество выданных открепительных удостоверений составляет менее одного процента от всех, имеющих право голоса.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий

Темы Центризбирком Элла Памфилова выборы в Госдуму
Комментарии
Боль в животе: причин много, методов лечения - тоже
Здоровье
Боль в животе: причин много, методов лечения - тоже
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Житейские истории
Ванга — женщина создавшая свою судьбу
Регуляторы
Дачники поражены в правах
Бывший СССР
Лидер "Единой Осетии": Мы никогда не отделялись от России
Читательский топ
Нарве написали "ирландский сценарий"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Болгария сделает попытку стать другом России
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
США долго не падают, потому что глубоко летят
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"

США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.

Нарве написали "ирландский сценарий"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Федеральные
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
США и Канада
Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия

В Германии зафиксирован рост террористической угрозы.

Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Нарве написали "ирландский сценарий"
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"
Спорт
Запад возмущен не нарушениями ВАДА, а их обнародованием
Происшествия
Мигрант-насильник отправил пенсионерку в реанимацию
Любовь Люлько Болгария сделает попытку стать другом России Любовь Люлько Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Владимир Семухин(Facebook) Россияне пока что смогли проголосовать на Украине
алексей алексеев(Google) Памятник Сталину возмутил администрацию Сургута
Google_103613878521569645509 Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Сергей Скорняков(vkontakte) Трамп и Клинтон: Кто быстрее нажмет ядерную кнопку?
Андрей Самойлов(Facebook) Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Градстрой Памятник Сталину возмутил администрацию Сургута
Добрыня Никитич Либералы и националисты хотят залить Москву кровью
Сергей Фролов(Google) Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?
Юрий Береснев "Зиг Хайль" в концлагере: Поляки посадили украинцев за непотребство
Petko Ganchev Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?