Кадыров: "Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет"

Временно исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не волнуется, выберут его или нет.

"Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня", — сказал Кадыров после того, как проголосовал на избирательном участке в родном селении Центорой.

А парламент Северной Осетии избрал руководителем республики Вячеслава Битарова, занимавшего ранее должность временно исполняющего обязанности главы.

Всего за три кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, голосовал 61 человек из 70 депутатов. За Битарова были отданы 56 голосов. Другие кандидаты — председатель парламента Гарий Кучиев получил три голоса, председатель парламентского комитета по науке, образованию и информационной политике Елена Князева — ни одного.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2713, 2714 в школе номер 814 на Матвеевской улице в Москве. От комментариев он отказался.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов проголосовал на избирательном участке под номером 783 в Истринском районе Московской области.

"Выборы, которые проходят сегодня, — очень важны", — сказал он после того, как проголосовал. Он напомнил, что Госдума избирается по смешанной системе, а это значит, что у каждого округа будет свой депутат. Он также призвал граждан России тоже прийти на свои участки и проголосовать.

"Сегодня мы выбираем будущее России. Поэтому я призываю наших граждан прийти на избирательные участки и проголосовать", — сказал секретарь генсовета "Единой России".

Между тем, глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила отменить результаты выборов в Барнауле, если подтвердятся факты "каруселей".

"Если те факты, о которых сегодня по некоторым радиостанциям с утра говорят, подтвердятся, будем принимать самые серьезные меры, вплоть до возбуждения уголовных дел и рассмотрения вопросов о возможности отмены выборов", — сказала Памфилова.

Продолжают поступать данные о явке избирателей — прежде всего, из дальневосточных и сибирских регионов. Более трети избирателей в первые четыре часа голосования на выборах в Госдуму пришли на участки в Кузбассе и Туве, также активны жители Алтайского края и Республики Алтай, где проголосовал каждый пятый избиратель.

Председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина отметила, что считает некорректным сравнение явку на выборах в 2011 году и нынешнюю, "потому что тогда голосование проходило в декабре, а сейчас многие жители региона еще не вернулись на полуостров из отпусков, или заняты сбором урожая на дачах".

К 18 часам по местному времени явка в Чукотском АО составила 59,35 процентов избирателей, в Камчатском крае — проголосовали 34,42 процентов.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий