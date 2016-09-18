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Источник Правда.Ру

В России выбирают депутатов Госдумы

Политика

В единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Помимо этого, в семи субъектах РФ выбирают губернаторов, а в 39 российских регионах - депутатов законодательных собраний. Всего же сегодня пройдет более 5300 выборов различного уровня.

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Из-за большого количества, первые избирательные участки на Дальнем Востоке открылись в 23:00 по московскому времени 17 сентября. Завершится голосование в 21:00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области. В некоторых труднодоступных районах голосование началось еще в конце августа.

Впервые с 2003 года выборы в Госдуму пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), а еще столько же - по одномандатным округам (мажоритарная система). 

Всего на выборах в нижнюю палату российского парламента представлено 14 партий: "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС), "Единая Россия", экологическая партия "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия". Для получения мандатов по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть пяти процентный барьер. 

В России 225 одномандатных округов, и кандидатам в них достаточно получить относительное большинство голосов, чтобы пройти в Госдуму.

На 1 января 2016 года в Российской Федерации (включая Крым) было зарегистрировано 109 820 679 избирателей, а с учётом зарегистрированных за пределами РФ и в городе Байконур - 111 724 534 избирателей. Согласно законодательству, выборы признаются состоявшимися при любой явке, поскольку порог явки не установлен.

Президент России Владимир Путин заявил в минувший четверг, что всем участникам избирательной кампании были созданы равные условия для открытой справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения.

Российский лидер особо подчеркнул, что вне зависимости от политических предпочтений участие избирателей в процедуре голосования принципиально важно. Волеизъявление народа является "проявлением искренних чувств к своей стране" и "заботой о ее будущем".

Также президент РФ отметил, что рассчитывает на профессионализм нового состава Государственной думы, который обеспечит стабильное развитие страны.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова накануне отметила, что "представители всех 14 партий, участвующих в этой избирательной кампании, и одномандатники, которых много, показали себя так, как они могли показать, во всей своей красе".

"Мы работали точно вдохновенно", - сказала она о Центризбиркоме.

По мнению Памфиловой, возвращение смешанной системы выборов повысило "градус конкуренции".

"В некоторых округах он был очень высок, и вдохновение там перехлестывало через край. Надеюсь, что такая хорошая разбежка даст очень мощный импульс к будущим кампаниям", - сказала глава ЦИК.

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Темы выборы в Госдуму единый день голосования
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