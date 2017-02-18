Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР

Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" подписал сегодня президент Владимир Путин.

Фото: kremlin. ru

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как подчеркивается в указе, такое решение принято главой государства "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Отмечается также, что признание документов будет временным — "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".

До тех пор, пока ситуация не будет урегулирована, в России признаются действительными удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях данных районов.

Отметим, что указ не подразумевает официального признания самих республик, однако подтверждает стремление России всегда оказывать помощь жителям востока Украины. Кроме того, официальные документы, выданные властями Донецкой и Луганской республик, так или иначе, но подтверждают личность предъявителя.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР, теперь смогут въезжать и выезжать из РФ без оформления виз — на основании документов, удостоверяющих личность и выданных соответствующими органами, действующими на территориях указанных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент также поручил правительству принять все необходимые меры по реализации положений указа, который вступает в силу с момента его подписания.

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