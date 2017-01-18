Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности

В социальной сети Facebook появилась официальная страница сторонников президента РФ Владимира Путина. Количество подписавшихся уже приближается к полумиллиону.

Фото: АР

В сообществе публикуются новости, видео выступлений и фотографии президента. Все, кто поддерживает Путина, могут подписаться на страницу.

Отметим, президент РФ не ведет личных блогов и не имеет страниц в социальных сетях. "Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет. Если это кому-то передоверить, то это будет бессмысленно, формализованно и неинтересно", — рассказал ранее глава государства.

Все последние новости, материалы со встреч и конференций, проекты законов и прочую актуальную информацию можно получить в Twitter на странице Владимира Владимировича twitter.com/KremlinRussia. Здесь пользователи могут просмотреть и комментировать записи. Однако, все обращения принимаются только через официальный сайт kremlin.ru или почтой России на адрес приемной Администрации Президента.

Согласно данным недавнего социологического опроса, рейтинг доверия президенту составляет сейчас 86 процентов. Россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина, с каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов.

Каждый пятый респондент не хочет, чтобы Путин пошел на новый срок и возглавил РФ после 2018 года. К слову, в 2012 году таких было гораздо больше — 40 процентов.

Лишь четверть наших соотечественников верит в то, что до конца нынешнего президентского срока Владимира Путина в России появится кто-то, кто сможет прийти ему на смену. В обратном уверены 46 процентов опрошенных. Эти цифры за последние годы тоже кардинально поменялись. В 2012 году половина россиян полагала, что к 2018 году в стране появится лидер, который сможет стать достойным преемником Путина, и только 23 процента так не считали.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня