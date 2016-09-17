В ЦИК сообщили о заранее заготовленных заявлениях о нарушениях на выборах

Центризбирком России направил в генпрокуратуру данные о распространяемых заранее среди некоторых членов участковых избирательных комиссий заготовок с заявлением о несогласии с результатами голосования.
Как отметили в ЦИК, поступают сообщения, что "среди членов участковых избирательных комиссий одной из политических партий заранее распространяется шаблон "особого мнения" о несогласии с результатами голосования, который они должны подписать после подсчета голосов".
По данным Центризбиркома, в этих "особых мнениях" заявляется о нарушениях и преступлениях, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании, а также в день голосования 18 сентября, в том числе со стороны членов избирательных комиссий.
В ЦИК распространение подобных материалах назвали провокацией и попыткой дискредитации выборов. В связи с чем полученные материалы переданы в генпрокуратуру для проверки.
В Центризбиркоме также напомнили, что в случае, если "особое мнение" будет действительно распространяться, "оно является лишь мнением конкретного члена участковой избирательной комиссии и не требует подписи руководства участковой комиссии о его принятии".
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