Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В ЦИК сообщили о заранее заготовленных заявлениях о нарушениях на выборах

Политика

Центризбирком России направил в генпрокуратуру данные о распространяемых заранее среди некоторых членов участковых избирательных комиссий заготовок с заявлением о несогласии с результатами голосования. 

Как отметили в ЦИК, поступают сообщения, что "среди членов участковых избирательных комиссий одной из политических партий заранее распространяется шаблон "особого мнения" о несогласии с результатами голосования, который они должны подписать после подсчета голосов". 

По данным Центризбиркома, в этих "особых мнениях" заявляется о нарушениях и преступлениях, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании, а также в день голосования 18 сентября, в том числе со стороны членов избирательных комиссий.

В ЦИК распространение подобных материалах назвали провокацией и попыткой дискредитации выборов. В связи с чем полученные материалы переданы в генпрокуратуру для проверки.

В Центризбиркоме также напомнили, что в случае, если "особое мнение" будет действительно распространяться, "оно является лишь мнением конкретного члена участковой избирательной комиссии и не требует подписи руководства участковой комиссии о его принятии".

Темы Центризбирком выборы в Госдуму
Комментарии
Боль в животе: причин много, методов лечения - тоже
Здоровье
Боль в животе: причин много, методов лечения - тоже
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Житейские истории
Ванга — женщина создавшая свою судьбу
Регуляторы
Дачники поражены в правах
Бывший СССР
Лидер "Единой Осетии": Мы никогда не отделялись от России
Читательский топ
Нарве написали "ирландский сценарий"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Яков Кедми о тайной жизни Белого дома и "бреде" Хиллари Клинтон
Болгария сделает попытку стать другом России
США долго не падают, потому что глубоко летят
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"

США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет эстонская русскоязычная Нарва.Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress, которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.

Нарве написали "ирландский сценарий"
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Экспертное мнение
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
США и Канада
Яков Кедми о тайной жизни Белого дома и "бреде" Хиллари Клинтон
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Мировая кооперация
"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"

Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?

"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Болгария сделает попытку стать другом России
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия

В Германии зафиксирован рост террористической угрозы.

Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Нарве написали "ирландский сценарий"
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"
Министерство обороны
Генштаб: Черноморский флот уничтожит противника еще на базах
Происшествия
Захарченко прятал на зарубежных счетах еще 21 млрд рублей
Любовь Люлько Болгария сделает попытку стать другом России Любовь Люлько Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Olga Tkach Болгария сделает попытку стать другом России
Одноклассники_463477402769 Болгария сделает попытку стать другом России
AG(Mail.Ru) В Бельгии подвергли эвтаназии ребенка
Любовь Бугаева Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Александр Кормщиков Евгению Васильеву "лечат" от коррупции Аристотелем
Александр Осьмушкин Болгария сделает попытку стать другом России
Khasan Akhmetov CNN: Россия стала слишком влиятельной
Александр Шмат Болгария сделает попытку стать другом России
Александр Шмат Болгария сделает попытку стать другом России
Александр Шмат Обама невзлюбил россиян за цвет кожи
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?