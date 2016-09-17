Президент России Владимир Путин в интервью журналистам заявил, что давно определился, за какую партию будет голосовать на предстоящих выборах.
"Сегодня день тишины. Я давно определился, когда создавал известную политическую структуру, партию, поэтому здесь новизны какой-то нет", — заявил глава государства, отметив, что в сравнении с президентом США он куда, как менее активно участвует в выборной кампании того или иного кандидата. "Я это так активно не делаю", — сказал президент РФ.
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на попытки вбросов и манипуляции общественным мнением в ходе предвыборной кампании. По этому поводу он заявил следующее: "И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную Думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей".
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