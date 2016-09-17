Партии остались довольны думской предвыборной кампанией

Представители политических партий, представленных в избирательных списках на нынешних выборах, рассказали о своих впечатлениях от прошедшей предвыборной кампании и поделились ожиданиями от дня голосования.

Прежде всего, единодушно отмечается конкурентность и легитимность прошедшей избирательной кампании. Это во многом заслуга главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая "создала такие условия, в результате которых можно было любому человеку принимать решения и избираться", — заявил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

"Мы плотно работали с ЦИК, у нас было достаточно большое количество обращений из регионов. Все решения ЦИК были направлены именно на конкурентность избирательной кампании ", — подчеркнул Журавлев, обратив внимание, на тот факт, что такое направление работы ЦИК создает "очень серьезный институт демократии в нашей стране".

Солидарную позицию занимает глава избирательного штаба "Справедливой России" Александр Бурков. Он также отметил "большое количество дебатов, как по радио, так и по телевидению", которые позволили партиям в полной мере донести до избирателей "свою программу и свою линию" развития страны, сообщает ТАСС.

Председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Владимир Бураков заявил следующее: "Конечно, давно такой избирательной кампании не было. Большее количество представленных партий разного толка и идеологии дало возможность людям увидеть все многообразие политической палитры нашей страны".

Во время агитации "каждый на равных условиях мог высказывать все то, что у них есть в политическом багаже, который они хотели бы предоставить людям — их цели, задачи, политические платформы, то как они могут достигать своих задач", констатировал он.

"Избирательная кампания прошла конкурентно", - подтвердил, со своей стороны, член Высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, "в целом избирательная кампания была более открытой, нежели в прошлый раз".

Секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил: "Об итогах избирательной кампании будут судить и внутри страны, и на международной арене. Многое будет зависеть от самого дня голосования, от того, как он завтра пройдет".

А лидер "Родины" призвал партии-участницы выборов бескомпромиссно вести борьбу с нарушениями. "В день голосования нужно нам всем проявить очень серьезную ответственность, и любые нарушения надо сразу фиксировать и сразу бескомпромиссно направлять в ЦИК, в областные избирательные комиссии, сразу принимать решения по ним", — заявил Журавлев.

В целом, представители всех партий выразили надежду, что завтрашние выборы пойдут без каких-либо нарушений под бдительным надзором всевозможных наблюдателей и СМИ.

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