Наблюдатели отмечают спокойную обстановку в день тишины перед выборами в РФ

День тишины в целом по России проходит почти без нарушений. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Ярослав Авилов.

Исключением с натяжкой можно назвать баннер с агитацией за кандидата одной из партий, который был установлен на перемещающемся автомобиле в Курской области.

"В течение половины дня, которая уже прошла, в тех 40 регионах, где у нас сейчас работают мониторинговые группы и завтра будут наблюдатели, в принципе, серьезных нарушений зафиксировано не было", — рассказал Авилов.

"В целом, могу сказать, что нарушений пока не фиксируется. Кандидаты, партии стали, скажем так, более корректно относиться друг к другу и к исполнению законодательства … Все происходит пока в соответствии с законом, будем надеяться, что и завтра в день голосования так же все будет", — добавил он.

Напомним, что в нынешней избирательной кампании день тишины начинается в каждом регионе России в полночь по местному времени с 16 на 17 сентября.

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