Памфилова: Голосовавших на метеостанции спасла от медведей собака

Во время выступления на международной конференции "Электоральный суверенитет в глобальном мире" председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о трудностях нынешних выборов в труднодоступных и сильно удаленных районах нашей страны.

Так на метеостанции в Северном Ледовитом океане, где досрочное голосование проводилось за несколько дней до дня выборов произошел неприятный инцидент.

Метеостанцию на острове Белый в Карском море обслуживают четыре человека. Члены избирательной комиссии прилетели на место на вертолете.

"Пока шло голосование, появились наблюдатели. Ими оказались 15 белых медведей. Спасти ситуацию помогла единственная собака по кличке Боцман", — рассказала Элла Памфилова. Она также, шутя, добавила, что белые медведи "еще не самые агрессивные наблюдатели, с которыми сталкиваются организаторы выборов".

Похожий случай произошел в 2015 году в Омской области. В день выборов появился медведь, который пришел в населенный пункт из окружающего райцентр леса.

Жители не испугались дикого хищника и продолжили появляться на избирательных участках, передает ТАСС со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии Федора Калика. По его словам, Седельниково почти весь день лидировало по уровню явки, только во второй половине дня его обогнал Крутинский район. Медведя видели в поселке начиная с субботы, отметил Калик. Медведи в селах Седельниковского района являются нередкими гостями, отметил Калик, добавив, что это хорошо.

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